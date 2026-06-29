Dejará Nuevo León huella como sede mundialista con último partido

El encuentro entre neerlandeses y marroquíes pondrá fin a la actividad en el Estadio Monterrey, con miles de visitantes y alta ocupación hotelera

Nuevo León se alista para cerrar con broche de oro su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este lunes, el Estadio Monterrey vivirá una auténtica fiesta internacional con el duelo de dieciseisavos de final entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos, encuentro que marcará la despedida de la entidad como anfitriona del torneo.

Tras albergar con éxito los partidos entre Suecia y Túnez, Japón y Túnez y Sudáfrica y Corea del Sur, el estado enfrenta su último gran reto logístico.

Para este compromiso se espera el arribo de al menos 18,000 aficionados neerlandeses, destacando la llegada del célebre Orange Bus desde Estados Unidos, así como una importante presencia de seguidores marroquíes, lo que impulsará la ocupación hotelera y la actividad en el Monterrey FIFA Fan Festival.

Como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de Nuevo León para reducir el tráfico y facilitar la movilidad hacia el estadio, este lunes 29 de junio se suspendieron las clases en toda la zona metropolitana de Monterrey.

Asimismo, las autoridades exhortaron a las empresas a privilegiar esquemas híbridos, home office o permitir la salida del personal después del mediodía para evitar congestionamientos en las avenidas cercanas al inmueble.

El gobernador Samuel García anunció que, en coordinación con una marca patrocinadora, se regalará cerveza durante este domingo y lunes en distintos puntos oficiales de concentración.

“Junto con mis amigos de Grupo Modelo, este domingo y lunes vamos a regalar cerveza en el Nuevo Parque del Agua, FIFA Fan Festival y Macroplaza. Les daremos a conocer los horarios de las activaciones; la entrega será hasta agotar existencias”, publicó el mandatario.

La fiesta mundialista continuará en Fundidora

Aunque la actividad en el Estadio Monterrey concluye este lunes, el ambiente del Mundial continuará en el Parque Fundidora.

El Monterrey FIFA Fan Festival permanecerá abierto hasta el 19 de julio y este martes espera una gran asistencia con la transmisión del encuentro entre México y Ecuador.

Un partido con sabor a historia

El enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos será el primer partido de dieciseisavos de final en la historia de las Copas del Mundo, ronda instaurada tras la ampliación del formato del torneo.

Ambas selecciones llegan invictas con dos victorias y un empate, por lo que el compromiso reúne a dos de los equipos con mejor rendimiento en la fase de grupos.

Además, será apenas el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países. El único antecedente ocurrió el 29 de junio de 1994, cuando Países Bajos derrotó 2-1 a Marruecos durante el Mundial de Estados Unidos.

Preparan operativo para el último partido

Las autoridades esperan una afluencia superior a la registrada en los encuentros anteriores disputados en Monterrey, por lo que los tres niveles de gobierno implementarán un operativo especial de seguridad.

La logística repetirá el esquema de la denominada "Milla FIFA", con cierres viales en las avenidas Pablo Livas, Exposición y Las Torres desde 12 horas antes del inicio del partido.

En estos puntos habrá vigilancia permanente por parte de la Policía de Guadalupe, Fuerza Civil y la Guardia Nacional.

Desde el domingo también se implementó un operativo en la carretera Gloria-Colombia para recibir al Orange Bus, que trasladó a miles de aficionados neerlandeses desde Estados Unidos.

Incluso, el gobernador Samuel García acudió al Puente Internacional Colombia para dar la bienvenida a los seguidores de la "Naranja Mecánica".

Mientras tanto, la afición de Marruecos también comenzó a reunirse en distintos puntos de la ciudad desde la llegada de su selección el pasado sábado.

Se prevé un lleno total tanto en el Estadio Monterrey como en el Monterrey FIFA Fan Festival y el Nuevo Parque del Agua, donde miles de aficionados vivirán la última jornada mundialista en territorio nuevoleonés.

Con este encuentro, Nuevo León despedirá oficialmente su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque el Monterrey FIFA Fan Festival continuará abierto hasta el 19 de julio.