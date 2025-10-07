Cerrar X
ab44d761_2773_458c_b232_3162d598d628_8bd506bf22
Nuevo León

Nuevo León impulsa conectividad con nueva ruta a Bogotá

La Secretaría de Turismo de Nuevo León participó en el encuentro de presentación del destino Bogotá y la nueva ruta Monterrey–Bogotá

  • 07
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Turismo de Nuevo León participó en el encuentro de presentación del destino Bogotá y la nueva ruta Monterrey–Bogotá, organizado por Avianca y OMA Aeropuertos, con el objetivo de fortalecer la promoción turística y la conectividad entre ambos destinos.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó la importancia de generar sinergias que impulsen la llegada de visitantes internacionales y amplíen las oportunidades de colaboración entre México y Colombia.

“Bogotá y Monterrey comparten una visión de crecimiento y apertura al turismo. Estos espacios nos permiten fortalecer vínculos con aerolíneas, agencias y operadores, para seguir posicionando a Nuevo León como un destino competitivo, conectado y preparado para recibir más visitantes rumbo al Mundial 2026”, afirmó.

2a76394d-9f0b-400a-833c-3c72161c2a06.jfif

Martínez Villarreal subrayó que Nuevo León impulsa una estrategia de conectividad aérea que ha permitido sumar nuevas rutas internacionales y consolidar al Aeropuerto Internacional de Monterrey como uno de los principales hubs del país.

Por su parte, Ricardo Dueñas, director general de OMA, señaló que la llegada de Avianca a Monterrey refrenda el compromiso de posicionar al aeropuerto como el hub más importante del norte de México.

“Este nuevo servicio no solo fortalece la conectividad internacional, sino que también ofrece alternativas cómodas y eficientes para viajar hacia y desde Sudamérica a través del hub de Avianca en Bogotá”, explicó.

Juan Francisco Posada, Country Officer de Avianca en México, destacó la relevancia de esta nueva ruta para incrementar la conectividad.

dcacb0a2-cb1c-4c9d-b8dc-a997f93afc53.jfif

“Estamos muy emocionados por volver a Monterrey con Bogotá, un destino que cada vez más pasajeros eligen para conectar hacia América y Europa. En lo que va del 2025 hemos trasladado a más de 500 mil pasajeros desde y hacia México, y con esta nueva ruta queremos potenciar aún más la oferta”, señaló.

El evento reunió a autoridades turísticas, representantes del sector aéreo, agencias de viajes y medios de comunicación, en un espacio dedicado a promover la colaboración turística entre México y Colombia, como parte de los esfuerzos de Nuevo León por fortalecer su proyección internacional rumbo al Mundial 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Festival_de_Cine_1_f9fbb49911
Festival de Cine Alemán llega a la Cineteca Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T162208_345_6928545e0e
Festival Ánimas del Desierto 2025 ofrecerá 71 actividades
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_48_54_PM_872e0e9bc5
Trump ‘abre la puerta’ a cambiar T-MEC por acuerdos bilaterales
Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_52_25_PM_fb6410c049
Llevarán a Pymes de Nuevo León a consultas del T-MEC
Whats_App_Image_2025_10_08_at_1_31_20_AM_c46a4498c3
Fallas en pluviales habrían provocado tragedia en Catujanes
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×