Nuevo León impulsa conectividad con nueva ruta a Bogotá

La Secretaría de Turismo de Nuevo León participó en el encuentro de presentación del destino Bogotá y la nueva ruta Monterrey–Bogotá, organizado por Avianca y OMA Aeropuertos, con el objetivo de fortalecer la promoción turística y la conectividad entre ambos destinos.

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó la importancia de generar sinergias que impulsen la llegada de visitantes internacionales y amplíen las oportunidades de colaboración entre México y Colombia.

“Bogotá y Monterrey comparten una visión de crecimiento y apertura al turismo. Estos espacios nos permiten fortalecer vínculos con aerolíneas, agencias y operadores, para seguir posicionando a Nuevo León como un destino competitivo, conectado y preparado para recibir más visitantes rumbo al Mundial 2026”, afirmó.

Martínez Villarreal subrayó que Nuevo León impulsa una estrategia de conectividad aérea que ha permitido sumar nuevas rutas internacionales y consolidar al Aeropuerto Internacional de Monterrey como uno de los principales hubs del país.

Por su parte, Ricardo Dueñas, director general de OMA, señaló que la llegada de Avianca a Monterrey refrenda el compromiso de posicionar al aeropuerto como el hub más importante del norte de México.

“Este nuevo servicio no solo fortalece la conectividad internacional, sino que también ofrece alternativas cómodas y eficientes para viajar hacia y desde Sudamérica a través del hub de Avianca en Bogotá”, explicó.

Juan Francisco Posada, Country Officer de Avianca en México, destacó la relevancia de esta nueva ruta para incrementar la conectividad.

“Estamos muy emocionados por volver a Monterrey con Bogotá, un destino que cada vez más pasajeros eligen para conectar hacia América y Europa. En lo que va del 2025 hemos trasladado a más de 500 mil pasajeros desde y hacia México, y con esta nueva ruta queremos potenciar aún más la oferta”, señaló.

El evento reunió a autoridades turísticas, representantes del sector aéreo, agencias de viajes y medios de comunicación, en un espacio dedicado a promover la colaboración turística entre México y Colombia, como parte de los esfuerzos de Nuevo León por fortalecer su proyección internacional rumbo al Mundial 2026.

