Nuevo León, líder nacional en salud y transparencia digital

La Secretaría de Salud de Nuevo León, junto con la Oficina Ejecutiva del gobernador, presentó los avances en regulación y fomento sanitario, destacando la transformación digital y las acciones de transparencia que posicionan al estado como referente nacional en inspecciones limpias y procesos eficientes.

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, acompañada por Mariela Saldívar Villalobos, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, y Reynaldo Cantú, Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, informó que Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en desempeño sanitario, según la COFEPRIS.

“La Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario protege la salud de la población evaluando riesgos en alimentos, agua, medicamentos y servicios médicos, garantizando procesos claros y transparentes”, señaló Marroquín Escamilla.

Destacó que el estado fue pionero en implementar la Estrategia Nacional de Buen Gobierno con cámaras de solapa en todas las inspecciones, eliminando la discrecionalidad y combatiendo la corrupción.

Actualmente, todos los inspectores cuentan con cámara y validación en línea mediante código QR, brindando certeza y transparencia a la ciudadanía.

La funcionaria resaltó también la digitalización de trámites y notificaciones, que ahora se realizan en un 62 % de manera electrónica, reduciendo tiempos, costos y riesgos de intermediarios.

“Esto permite comunicación directa con los establecimientos, mayor productividad y procesos sostenibles y libres de corrupción”, agregó.

Por su parte, Mariela Saldívar Villalobos destacó el eje de trabajo de la Oficina Ejecutiva del gobernador para fortalecer un Nuevo León Transparente, Digital e Incorruptible, liberando semanalmente nuevos conjuntos de datos públicos.

Esta semana se publicaron 83 conjuntos de datos en casi 250 archivos de sectores como salud, agricultura e innovación.

Saldívar Villalobos reconoció el liderazgo de la Secretaría de Salud en la transformación digital, incorporando herramientas tecnológicas y de control que garantizan cumplimiento normativo sin opacidad.

“Este esfuerzo refleja un Nuevo León incorruptible, con transparencia, transformación digital y procesos confiables que protegen a la ciudadanía de riesgos sanitarios”, afirmó.

Con estas acciones, Nuevo León reafirma su liderazgo en gobierno abierto, rendición de cuentas y protección sanitaria, consolidando una administración moderna y confiable al servicio de la población.

Comentarios