Refuerza Nuevo León programa de mejora genética de ganado

El titular de la dependencia señaló que se tienen cinco eventos programados en distintos puntos del estado, con $10 millones de pesos en apoyo estatal

Con el objetivo de apoyar a los ganaderos de Nuevo León, la Administración Estatal del gobernador Samuel García inició el Programa de Mejoramiento Genético del Ganado en su Edición 2026.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, en esta campaña el sector ganadero podrá adquirir sementales de razas de registro.

“Por decisión del Gobernador y por primera vez en 30 años, incrementamos el apoyo por semental de 17 a 25 mil pesos por ejemplar, para que los ganaderos mejoren la calidad genética y, con ello, el precio de venta de sus hatos. En ediciones pasadas, por petición de los ganaderos, los Alcaldes de los municipios beneficiados han aportado otros 5 mil pesos por cabeza. Invito a todos los Alcaldes a hacer lo mismo este año y apoyar a sus ganaderos”.

El titular de la dependencia señaló que se tienen cinco eventos programados en distintos puntos del estado, con $10 millones de pesos en apoyo estatal, para un mínimo de 400 sementales.

“Pero éstos eventos, recursos y sementales pueden aumentar, dependiendo de la demanda”, abundó.

El primero de estos eventos será el viernes 24 de julio en el municipio de General Terán, en la Asociación Ganadera Local, mientras que el resto serán:

28 de agosto - Cerralvo

25 de septiembre - Aramberri

30 de octubre - Los Herrera

27 de noviembre - Villaldama

González apuntó que estos eventos buscan beneficiar a todos los municipios vecinos de cada una de las sedes. También aseguró que se reforzará el Programa de Vaquillas, con apoyos de $5 mil pesos por ejemplar, con un apoyo total de $25 mil pesos.

“Esto es muy importante porque ayudará al ganadero a incrementar el número de hembras de su hato. Y entre más hembras, más producción y más ganancias, en un programa que aplica para vaquillas de registro y de calidad comercial”.

Además, subrayó que los ganaderos pueden ser parte de los beneficios de este esquema y participar en el Programa de Apoyos para adquirir sementales de registro.

Los interesados pueden informarse de las bases, requisitos y registro en la APP AGROENLACE, en la página web http://agroenlace.net/ o en los teléfonos 8120333113, 8120333135 y 8120333149.