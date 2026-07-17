Academia AJ Soccer representará a Nuevo León en Europa

AJ Soccer se trasladará de inmediato a Oslo para participar en la Norway Cup 2026, justa que iniciará el mismo sábado 25 de julio y concluirá el 1 de agosto.

Con las maletas llenas de ilusiones y el firme objetivo de poner en alto el nombre de Nuevo León, la Academia AJ Soccer ha iniciado una histórica aventura en el Viejo Continente.

Con apenas dos años y medio de fundación, la institución nicolaíta se proyecta con fuerza hacia el escenario internacional, participando en dos de los torneos de fútbol juvenil más prestigiosos del planeta del 17 de julio al 2 de agosto en territorio nórdico.

Dana Cup 2026, el primer reto en Dinamarca

La primera parada de su travesía será la Dana Cup 2026, que se llevará a cabo del 20 al 25 de julio en Hjørring, Dinamarca. Este certamen destaca como uno de los más grandes y diversos del mundo, reuniendo a más de 1,000 equipos y a cerca de 20,000 jóvenes futbolistas procedentes de 56 naciones.

La escuadra regia buscará avanzar con paso firme para disputar las grandes finales, programadas para el sábado 25 de julio.

La gira continuará en la Norway Cup 2026

Sin dar tregua al descanso, AJ Soccer se trasladará de inmediato a Oslo para participar en la Norway Cup 2026, justa que iniciará el mismo sábado 25 de julio y concluirá el 1 de agosto.

La justa nórdica es conocida oficialmente como el torneo de fútbol juvenil más grande del mundo, este icónico festival deportivo congregará a más de 1,700 equipos internacionales con atletas de entre 6 y 19 años de edad.

Talento de Nuevo León buscará destacar en Europa

El selectivo neoleonés está conformado por una talentosa base de jugadores: Damián Alanís, Christhoper González, Mateo Sánchez, Derek Molina, Daniel Morales, Randal Treviño, Santiago Aguilar y Bastian Martínez.

La delegación es encabezada por Arnulfo Alanís, Director de la academia, junto al staff técnico integrado por Jesús Payán y Eleazar Castillo, quienes han trabajado arduamente en la preparación de este combinado. “Esta gira representa una oportunidad única para que nuestros jóvenes vivan sus primeras experiencias competitivas fuera del país", señaló su director.

Más allá de buscar el roce futbolístico de alto nivel contra potencias mundiales, esta experiencia tiene la misión de forjar el carácter de los atletas al fomentar la alta competitividad, la responsabilidad y el compañerismo, transformando el deporte en el puente perfecto para estrechar lazos de amistad duraderos dentro y fuera de la cancha.