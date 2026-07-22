Fiscalía contabiliza 11 feminicidios en Nuevo León durante 2026

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan en los casos pendientes, mientras mantiene el seguimiento de todas las muertes de mujeres

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, de enero a la fecha, se han registrado 11 feminicidios en la entidad, además de 24 muertes de mujeres que fueron investigadas bajo el protocolo de feminicidio, para un total de 35 casos.

Durante la conferencia de prensa, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, señaló que la mayoría de los feminicidios ya fueron esclarecidos.

“En el caso de los feminicidios, en este año se han llevado a cabo 11 de ellos, así han sido clasificados, y 24 muertes de mujer, para un total de 35 muertes femeninas”, indicó.

Al ser cuestionado sobre el avance de las investigaciones, precisó que aproximadamente el 85 por ciento de los feminicidios ya han sido resueltos.

“La mayoría de los casos ya han sido resueltos… aproximadamente tenemos resuelto el 85 por ciento de los feminicidios”, afirmó.

Orozco explicó que todas las muertes violentas de mujeres son investigadas inicialmente bajo el protocolo de feminicidio y posteriormente se determina su clasificación jurídica conforme a lo establecido en el Código Penal.

“El mismo Código Penal del Estado de Nuevo León establece cuando hay una relación de confianza entre el sujeto agresor con la víctima y es ahí donde se hace la respectiva clasificación. Sabemos bien que toda muerte de mujer se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio; si en algún momento se hace la clasificación ya del feminicidio es por ello que vamos ante un juez con esa clasificación”, detalló.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan en los casos pendientes, mientras mantiene el seguimiento de todas las muertes de mujeres bajo los protocolos especializados para garantizar el esclarecimiento de los hechos.