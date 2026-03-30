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Nuevo León

Impulsa Presa La Boca turismo con actividades en Semana Santa

Visitantes destacan no solo la belleza del lugar, sino también la diversidad de opciones que ofrece el municipio de Santiago, considerado Pueblo Mágico.

  • 30
  • Marzo
    2026

En estas vacaciones de Semana Santa, la Presa La Boca, en el municipio de Santiago, se posiciona como uno de los destinos preferidos para que regios y turistas disfruten de la naturaleza, aventura y actividades acuáticas.

Este embalse ofrece una amplia variedad de experiencias, desde paseos en lancha, esquí acuático y motos acuáticas, hasta actividades como pesca, velero y canotaje, consolidándose como un espacio ideal para la recreación familiar.

Un destino con oferta turística integral

Visitantes destacan no solo la belleza del lugar, sino también la diversidad de opciones que ofrece el municipio de Santiago, considerado Pueblo Mágico.

"Un placer recibirlos aquí, Santiago tiene mucho que ofrecer, es un municipio extraordinario, es Pueblo Mágico, tiene mucho que ofrecer en gastronomía, en aventura, deportes acuáticos, tenemos la Sierra Madre para ir de excursión".

Condiciones favorables para visitantes

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Actualmente, la Presa La Boca se encuentra al 82 por ciento de su capacidad, con 32 millones de metros cúbicos de un total de 39 millones, lo que permite el desarrollo de múltiples actividades recreativas.

El sitio recibe tanto a visitantes locales como internacionales, quienes participan en distintas dinámicas acuáticas.

"Vamos a subirnos a la lancha, nos están esperando dos niños para esquiar, aquí tenemos un grupo que nos visita de Austria y de Dinamarca y que se les está dando clases de esquí por primera vez, tenemos a la Asociación de Pesca, ya sacaron algunos pescaditos, robalitos, así que hay mucho qué ofrecer".

Turismo internacional en Santiago

Turistas provenientes de países como Austria, Dinamarca, Suiza, Italia, Francia, Alemania, España y naciones de Sudamérica han visitado este destino, destacando sus condiciones naturales y el ambiente.

"El clima está delicioso".

Además, actividades como el esquí acuático pueden practicarse desde los tres años de edad, lo que amplía la oferta para toda la familia.

Experiencia para toda la familia

La combinación de paisaje, clima y actividades convierte a la Presa La Boca en una alternativa destacada para vacacionar, donde visitantes viven experiencias que dejan una impresión positiva de la región.

Con esta oferta, Santiago fortalece su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos de Nuevo León durante la temporada vacacional.

 


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