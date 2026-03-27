Ofrece CONARTE exposiciones y actividades gratis en Semana Santa

saEl Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) presenta una oferta cultural y artística para estas vacaciones de primavera en Nuevo León, con exposiciones, talleres y actividades dirigidas a niñas, niños y público en general en distintos espacios culturales del estado.

En el Centro de las Artes, destaca la exposición “Habitar lo público. Patrimonio artístico de Nuevo León 1900-2025”, una muestra que reúne el trabajo de 96 artistas y propone un recorrido por más de un siglo de producción artística en la entidad. La curaduría estuvo a cargo de Rocío Cárdenas, con la participación de Marco Treviño como curador adjunto y la selección de video por Leo Marz.

¿Qué exposiciones se pueden visitar en CONARTE?

En las Naves Generadores, el público puede recorrer en la planta alta la exposición “Herejes”, en la que participan 19 artistas del colectivo Fotógrafas de México, quienes exploran el concepto de la herejía mediante fotografía, instalación y video.

En la planta baja se presenta “Rastros indiciales”, donde los artistas del performance Renard y Alejandro Zertuche desarrollan propuestas que dialogan desde la acción como evidencia de lo ocurrido.

Por su parte, la Fototeca de Nuevo León alberga la muestra “Instantes y reflexiones”, que reúne el trabajo de 33 autoras norestenses, ofreciendo un acercamiento a la producción fotográfica femenina en la región.

¿Qué actividades hay para niñas y niños en vacaciones?

La Coordinación de Servicios Educativos del Centro de las Artes invita al programa “Exploradores del arte”, dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años. Se realizará del 7 al 10 de abril, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, donde podrán experimentar con danza, música y artes visuales. La actividad requiere inscripción previa y tiene cupo limitado.

Además, se ofrecerán visitas con mediación del 7 al 10 de abril, de 15:00 a 17:00 horas, sin costo para el público.

El espacio Niños CONARTE estará abierto del 2 al 5 de abril y del 7 al 12 de abril, en horario de 9:00 a 19:00 horas, con último acceso a las 18:30 horas.

Asimismo, la Casa de la Cultura de Nuevo León ofrecerá el campamento “Primavera en la Casa de la Cultura”, dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Se llevará a cabo del 6 al 9 de abril, de 10:00 a 13:00 horas, con actividades enfocadas en el juego y la experimentación creativa. La entrada es gratuita y con cupo limitado.

Horarios y funcionamiento de espacios culturales

El Centro de las Artes abrirá de martes a domingo, en horario de 10:00 a 20:00 horas, con entrada libre a todas las exposiciones.

La Cineteca de Nuevo León “Alejandra Rangel Hinojosa” operará con normalidad, excepto los días jueves 2 y viernes 3 de abril. La taquilla estará abierta de martes a sábado de 15:00 a 21:00 horas y domingo de 14:00 a 21:00 horas.

Las actividades forman parte de la programación cultural disponible durante el periodo vacacional, con opciones gratuitas y dirigidas a distintos públicos en los espacios de CONARTE.

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