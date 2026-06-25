Ofrece Waldo 'gobierno serio' en proceso interno de la 4T

El senador con licencia aseguró que mantendrá la cercanía con la ciudadanía y llamó a desarrollar el proceso interno con respeto entre los aspirantes

El senador con licencia Waldo Fernández formalizó este jueves su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, en un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, al que acudió acompañado por simpatizantes que lo escoltaron en su arribo al recinto.

Durante su mensaje, Fernández aseguró que inicia esta etapa con el compromiso de dar continuidad al trabajo que ha realizado como legislador, manteniendo el contacto directo con la ciudadanía y reforzando el trabajo territorial en el estado.

“Vengo a hacer un compromiso: darle continuidad al trabajo que he desempeñado como senador; seguir tocando puertas, seguir recorriendo el territorio y entendiendo las necesidades de la gente. No voy a regatear un solo esfuerzo, un solo minuto, un solo momento”, expresó.

El aspirante sostuvo que Nuevo León requiere un gobierno con sentido social y humanista, que coloque a las personas en el centro de las decisiones, y subrayó la importancia de la coalición con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

Fernández también llamó a que el proceso interno se desarrolle con respeto entre los aspirantes y reconoció el trabajo de sus compañeros en la contienda, al tiempo que reiteró su intención de mantener una campaña basada en el trabajo en territorio y la cercanía con la población.