Waldo ofrece diálogo para sacar a Nuevo León de década de crisis

Waldo Fernández González ofreció encabezar en Nuevo León un gobierno “ordenado, tranquilo, sereno y trabajador”, con capacidad de romper con una década de conflicto político, caos administrativo, desorden financiero y gobiernos frívolos. El senador del Partido Verde planteó que su proyecto buscará devolverle al estado “serenidad, paz y diálogo” para enfrentar los cinco problemas que, dijo, mantienen atrapada a la entidad: contaminación, movilidad, seguridad, deuda pública y gobernabilidad.

Al anunciar en conferencia de prensa que ya formalizó su licencia en la Cámara Alta, Fernández dijo que busca convertirse en el perfil que represente a la coalición Morena, Partido Verde y PT rumbo a la gubernatura de Nuevo León. Aseguró que participará en la encuesta interna con la certeza de que ganará y sostuvo que su intención es registrarse por los tres partidos, al recordar que esa alianza fue clave para ganar la primera fórmula al Senado en el estado.

El legislador anunció que su lugar será ocupado por Carlos Humberto Suárez, a quien presentó como un perfil especializado para dar continuidad a los trabajos legislativos, particularmente en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Fernández sostuvo que deja el Senado “entregando buenas cuentas” y aseguró que no contempla regresar a su escaño.

Los problemas de Nuevo León

En su diagnóstico sobre Nuevo León, sostuvo que existe un deterioro político y administrativo de los últimos años. Dijo que el estado “lleva 10 años de conflicto político, de caos, de desorden, de problemas financieros, de gobiernos frívolos”, y que necesita un gobierno “ordenado, tranquilo, sereno, trabajador”.

El aspirante ubicó cinco crisis centrales: contaminación, movilidad, seguridad, deuda pública y gobernabilidad. Señaló que en Nuevo León una persona puede perder hasta tres horas al día en traslados, que hay presión sobre las fuentes de agua por el crecimiento poblacional, que el área metropolitana enfrenta altos niveles de contaminación y que las obras inconclusas podrían dejar compromisos de corto plazo por entre 15 mil y 18 mil millones de pesos.

Encuesta, coalición y competencia interna

Al ser cuestionado sobre si competirá por Morena o por el Verde, respondió que su intención es registrarse por los tres partidos de la coalición. Recordó que la fórmula al Senado ganó en Nuevo León con alrededor de 850 mil votos: 550 mil de Morena, 150 mil del Verde y 150 mil del PT, por lo que defendió que los tres partidos se mantengan unidos rumbo a la gubernatura.

Fernández rechazó que exista una “ficha escondida” del gobierno federal y aseguró que ve condiciones de piso parejo en la encuesta.

“Estoy acostumbrado a competir, estoy acostumbrado a ir siempre en resistencia, contra corriente, y voy a ganar la encuesta”, dijo, además de afirmar que confía en el proceso interno y en que se respeten las reglas de participación.

Sobre la posibilidad de enfrentar a Movimiento Ciudadano, respondió que no le preocupa quién sea postulado por otros partidos.

“Que postulen a quien quieran, estamos prestos para competir contra quien sea”, sostuvo, al señalar que su prioridad será hacer un buen trabajo en el proceso interno y después reagrupar a las fuerzas de la coalición en Nuevo León.

Recorridos y campaña

El senador negó que vaya a haber financiamiento especial para sus recorridos como aspirante. Dijo que caminará el estado como lo ha hecho antes: tocando puertas, visitando plazas públicas, con micrófono y bocina. Aseguró que ya recorrió dos veces los 51 municipios de Nuevo León y que sus traslados serán pagados de su bolsillo.

También defendió que la coalición llegue unida a la elección. Afirmó que, hasta donde tiene entendido, los partidos irán juntos y que el Verde formalizó su participación en 16 gubernaturas. Sobre diferencias legislativas recientes, dijo que los partidos han acompañado “el 99.9%” de los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum y que cualquier desacuerdo interno quedó como un tema “terminado” y “zanjado”.

Municipios, expediente y transparencia

Fernández sostuvo que las necesidades cambian según la región del estado: en Bustamante habló de afectaciones económicas por inseguridad; en Doctor Arroyo, de falta de servicios de salud; en Anáhuac, de pérdida de empleos por falta de gestión gubernamental; y en el área metropolitana volvió a colocar los cinco problemas principales: movilidad, contaminación, seguridad, deuda y gobernabilidad.

Al responder cómo convencerá a la ciudadanía frente a cuestionamientos sobre la política nacional, defendió su trayectoria personal. Dijo que lleva 11 años en la vida pública, que fue diputado federal, diputado local y funcionario federal, y afirmó que en sus cargos “jamás se ha hablado” de deshonestidad o desvíos. También señaló que en Nuevo León la gente evalúa “tu expediente personal de vida y el proyecto que presentas”.

Rechaza vínculos y defiende su expediente personal

Cuestionado sobre cómo convencerá a la ciudadanía frente a señalamientos de vínculos entre política y crimen organizado, Waldo Fernández respondió que su defensa será su propia trayectoria. “Mi hoja de servicio es clara”, dijo, al sostener que en 11 años de vida pública, como diputado federal, diputado local y funcionario federal, nunca se le ha señalado por deshonestidad, desvíos o vínculos de ese tipo. Afirmó que en Nuevo León la gente evalúa dos cosas: “tu expediente personal de vida y el proyecto que presentas”, y aseguró que en su caso no existe “ningún tipo de vinculación a ese tipo de problemas”.

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