Gerardo de la Maza dijo estar arrepentido por sujetarlo del cuello durante un altercado y aseguró que fue un error derivado de un momento de tensión

Inicio / Nuevo León / Alcalde de El Carmen ofrece disculpa tras agredir a mesero

Después de haber sujetado a un empleado de un restaurante en San Pedro y generar una ola de críticas, el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, le ofreció unas disculpas de manera personal al mesero.

En un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, el edil se muestra junto al exempleado del restaurante, Geovani, en su oficina, donde le agradece por haber aceptado su invitación y que haya accedido a que le aceptara las disculpas.

"De verdad, de corazón te digo, estoy muy arrepentido. Me siento muy a gusto que me hayas recibido para poder platicar y que de ahora en adelante tienes un amigo, si me lo permites, y estamos para servirte", dijo De la Maza.

Por su parte, el joven afectado, quien dejó de laborar en el establecimiento, aseguró que como humanos todos cometen errores en momentos de estrés y que debido a esto no se responde de la mejor manera, afirmando que dicha situación fue un malentendido.

"Más que nada fue el malentendido que está circulando de este caso", finalizó.

El pasado lunes 22 de junio, justo cuando las imágenes captadas por la cámara de seguridad mostraron la violencia de sus acciones el alcalde Gerardo de la Maza había emitido un comunicado disculpándose en sus Redes Sociales, en donde reiteró que su reacción no fue la adecuada.

Tras hacerse publicos los hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que se encuentra en la búsqueda del agredido. Fue el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, quien detalló que ya existe una denuncia formal ante la autoridad, aunque esta no fue presentada por la víctima.

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Captan alcalde de El Carmen mientras agredía a un mesero

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio cuando Gerardo de la Maza acudió junto a miembros de su familia y escoltas al restaurante 'Los focos amarillos' en el municipio de San Pedro.

Aparentemente la discusión comenzó porque le informaron que no le podían prestar servicio debido a la hora. Sin embargo esto molestó inicialmente a la mujer que lo acompañaba, para posteriormente él intervenir de manera violenta.

Posteriormente se observa como dos de sus escoltas intervienen, pero no para mediar la situación sino para amedrentar a los empleados del lugar.

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Escolta del alcalde de El Carmen ahora es señalado por amedrentar

Un día después de la polémica se difundió un segundo video en el que se observa como un hombre señalado como escolta del alcalde también había incurrido en actos de intimidación.

En el material se observa una camioneta blanca en la que presuntamente se desplaza un elemento de seguridad relacionado con el alcalde.

Según versiones difundidas tras la publicación del video, este escolta sería la misma persona que aparece en la grabación del incidente ocurrido en la taquería de San Pedro.

Aquí te dejamos la nota completa: Escolta del alcalde de El Carmen ahora es señalado por amedrentar