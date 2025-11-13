Cerrar X
Nuevo León

OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos

Aseguran que las líneas aéreas eligen operar con escaleras o camiones, mientras avanza su plan de modernización rumbo al Mundial 2026

OMA responsabilizó a las aerolíneas de no usar los pasillos telescópicos en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), pues señaló que sí hay disponibles, pero que estas deciden no utilizarlos.

En un comunicado, en AIM abundó que sus instalaciones se encuentran en expansión y modernización con miras a la realización de la Mundial FIFA 2026.

Sin embargo, OMA no explicó por qué no cubren con vallas o tablarroca las obras en ejecución, lo que daría mejor aspecto".

Tampoco se informó cuál es el avance, la inversión ni las fechas de cuándo concluirán los trabajos.

Luego de que El Horizonte dio a conocer que el AIM está hecho un “muladar”, pues cuando un pasajero internacional aterriza, tiene que descender a la pista por escaleras, pues no se utilizan túneles, y que luego se topa con áreas en obras y caminos riesgosos, Grupo OMA envió un comunicado en el que dijo que ya abrieron algunas áreas en remodelación. 

“Sobre lo señalado a propósito del abordaje, informamos que el Aeropuerto cuenta, como todos los aeropuertos, con distintos tipos de posiciones, que incluyen tanto pasillos telescópicos como posiciones remotas en plataforma".

“En algunos casos, las aerolíneas eligen operar mediante escaleras o transporte terrestre, de acuerdo con su modelo de servicio, horarios o tipo de aeronave”, indicaron.

El aeropuerto regiomontano sostuvo que todas las operaciones cumplen con protocolos de seguridad y supervisión, bajo las regulaciones nacionales e internacionales aplicables, y que este esquema de abordaje “forma parte de la diversidad operativa” que busca optimizar el uso de la infraestructura en horarios de alta demanda.

“Estas operaciones se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, cumpliendo con las regulaciones nacionales e internacionales que aplican a todos los aeropuertos del país".

“El aeropuerto avanza también en la implementación de nuevos sistemas tecnológicos que permiten la optimización del flujo de pasajeros dentro de las terminales”, indicó.

En respuesta a las notas publicadas en El Horizonte, la administración del aeropuerto aseguró que continúa con los trabajos de ampliación y modernización de sus instalaciones, dentro de un plan integral enfocado en mejorar la experiencia del pasajero y ampliar la capacidad operativa, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Entre los avances recientes destacan la nueva zona de documentación en la Terminal A, inaugurada en mayo pasado, la modernización de elevadores y escaleras eléctricas, la incorporación de equipo de seguridad de última generación y la compra de aerocares eléctricos para traslado interno de pasajeros.

Asimismo, se informó que se instalarán kioscos para el etiquetado y depósito autónomo de equipaje, además de filtros migratorios con tecnología biométrica para agilizar el ingreso de pasajeros internacionales.

“El aeropuerto avanza también en la implementación de nuevos sistemas tecnológicos que permiten la optimización del flujo de pasajeros dentro de las terminales. Asimismo, se están incorporando kioscos que permitirán el etiquetado y depósito autónomo de equipaje, reduciendo los tiempos de documentación y mejorando la eficiencia en los procesos previos al abordaje".

“En el caso de los pasajeros internacionales, se contempla la instalación de filtros de migración autónomos con tecnología biométrica, orientados a agilizar y hacer más eficiente el proceso de ingreso al país”, señaló OMA.


