Piden castigo a OMA por 'tiradero' en aeropuerto de Monterrey

No cobrar a los pasajeros la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) hasta que los trabajos terminen y realizar un recorrido por las instalaciones para constatar las condiciones en que opera son dos de las medidas que promoverán los diputados locales ante el “tiradero” que prevalece en el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM).

Este lunes, la bancada del PRI presentará un exhorto dirigido al gobierno federal para pedirle que obligue al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), concesionario del AIM, a que termine cuanto antes las obras de remodelación.

El exhorto lo presentará el diputado local, Héctor Morales Rivera, quien dijo que no pueden tolerarse más las condiciones en que el AIM ofrece el servicio a sus miles de pasajeros; afirmó que espera que se sumen el resto de los grupos legislativos.

“Uno de los puntos que vamos a exigir es que, durante lo que dure la obra de remodelación de la central de aviones de Monterrey, se suspenda el cobro del TUA porque no es posible que estés dando gato por liebre a los usuarios".

“Ese es uno de los puntos y, evidentemente, vamos a aplicarle lupa al seguimiento de este desastre que tiene el aeropuerto, que se ha convertido en una gran crisis también”, indicó.

Por procedimiento, el exhorto será dirigido a la Secretaría de Gobernación para que esta a su vez lo envíe a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el órgano rector de los aeropuertos del país.

Morales Rivera abundó que, junto con otros legisladores, promoverá un recorrido por las instalaciones para ver directamente las condiciones del lugar y presionar a que terminen ya, sobre todo porque falta muy poco para el arranque del Mundial FIFA.

“Vamos a formar una comisión de diputados que vamos a ir a visitar el aeropuerto, a inspeccionarlo; va en serio la cosa".

“El aeropuerto no es una situación que represente un lujo o un privilegio para algunos".

“Representa un medio de transporte de primera necesidad para muchísima gente de Nuevo León y no podemos permitir que sean tres tendajos, tres jacalones totalmente saturados, totalmente reventados en su infraestructura y que definitivamente, pues, no representan lo que Nuevo León”, señaló.

El Horizonte ha documentado las condiciones en que se encuentra desde el año pasado el AIM, el cual es operado OMA, cuyo director es Ricardo Dueñas Espriú.

El pasado lunes, se dio a conocer que en el lugar sigue el “tiradero”, pues continúan áreas cerradas, los asientos en las salas de previo abordado son insuficientes y algunas escaleras eléctricas están descompuestas desde hace meses.

Ante esto, Morales Rivera señaló que presentarán un documento con el que harán ver a las autoridades federales que deben intervenir con prontitud.

“Vamos a presentarlo, obviamente detallando los antecedentes tanto financieros como un poco también históricos de lo que es el Aeropuerto de Monterrey, la actual en la que se encuentra y las exigencias que estamos haciendo".

“Nuevo León no puede tener un aeropuerto de quinta categoría cuando es una entidad de primera categoría”, señaló.

Los ingresos por TUA

De suspenderse el cobro de la TUA como lo proponen los legisladores, OMA estaría dejando de percibir cantidades millonarias.

Según datos más recientes del grupo que incluye los aeropuertos que operan, entre estos el de Monterrey, que es el más grande, de enero a septiembre del año pasado tuvo ingresos por $6,575 millones 756,000 pesos, de los que $4,850 millones 286,000 pesos fueron por vuelos nacionales y $1,725 millones 470,000 pesos, de internacionales.

Sin embargo, la empresa tiene contemplado aumentar 7% esa tarifa para pasar de $697.55 pesos a $746.38 pesos en vuelos nacionales y de $1,252 pesos a $1,339.64 pesos en internacionales.

Acciones 'fuertes'contra 'tiradero'

Este lunes, diputados locales del PRI promoverán una acción para pedirle a la SICT que obligue a OMA a terminar las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Estas son algunas de las medidas:

Solicitarán que, mientras duren los trabajos, no se cobre la tarifa de uso de aeropuerto que está próxima a aumentar en abril.

También se formará una comisión para dar seguimiento al caso y realizar un recorrido por el AIM.

El exhorto irá dirigido a la Segob para que esta lo turne a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

