Cerrar X
7bce8b79_30f0_4d52_b90b_bbe0720869a8_f39355095a
Nuevo León

Operan a la osita Mina; se recupera satisfactoriamente

La osita Mina, que estuvo en el zoológico La Pastora y su caso se hizo viral, culminó con éxito su primera intervención quirúrgica

  • 08
  • Octubre
    2025

La osita Mina, que estuvo en el zoológico La Pastora y su caso se hizo viral, culminó con éxito su primera intervención quirúrgica y de diagnóstico este martes en las instalaciones de la Fundación Invictus, en Pachuca.

Tras un manejo complejo con todos los retos y riesgos, el equipo médico reportó que la osa de tres años se recupera en su área de post-quirúrgico.

"Tres horas de que despertó Mina, está tomando agua, bueno, electrolitos," informó Ericka Ortigosa, directora de la fundación, a través de un video en redes sociales.

"Hoy conocimos los ojos de Mina, hoy conocimos su rostro debajo de esa gran costra. No solo es la herida de su pata. Ella tiene muchas heridas que fueron tratadas", agregó 

Mina es una osita de 3 años y pesa 30 kilos y fue ingresada al quirófano a las 11:52 horas del lunes, acompañada por veterinarios, biólogos y especialistas en fauna silvestre. 

La toma de muestras médicas culminó minutos antes de las 16:00 horas.

978dde4e-f4bb-44d4-8e06-99fecec84669.jpg

El equipo se refirió a Mina como una "gran paciente, una enorme gladiadora", y enfatizó que el objetivo de todo el proceso es brindarle una "vida digna".

A pesar de que el equipo pensaba encontrarse con un panorama distinto al que observaron, decidieron mantener cautela. 

"No queremos echar campanas al vuelo ni informar sobre lo que aún no tenemos en estudios," señalaron.

La Fundación Invictus informó que se mantendrá en estrecha coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para emitir un "comunicado médico, ético, científico y empático" una vez que se tengan los resultados de laboratorio de las diversas muestras tomadas.

Se anticipa que el camino de la osa será largo. 

"Estaremos informando a través de un comunicado de los resultados de todos los estudios," señalaron, indicando que se esperan "meses de rehabilitación y dignificación con Mina".

Finalmente, agradecieron a la ciudadanía por las donaciones que han hecho para la recuperación de la osita Mina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2586e13f_f5eb_46c8_9e7a_61c1f21e9303_fd71cd1c0f
Rehabilitan tanque de almacenamiento de agua en el ejido Hipólito
dolly_parton_singer_db32493277
Pide hermana de Dolly Parton oraciones por su salud
Whats_App_Image_2025_10_07_at_3_19_30_PM_1_50c7b420da
Programa 'Transformando Monterrey' a la colonia Canteras
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco
tesla_eua_893e4512d2
Investiga EUA de nuevo a Tesla por fallas en conducción autónoma
EH_UNA_FOTO_9f4b5975c1
Suspenden paso vehicular en vados por crecientes de ríos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×