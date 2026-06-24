Ordena TEPJF al Congreso de NL garantizar paridad en gubernatura

El máximo tribunal en material electoral señaló que el Congreso de Nuevo León está en la categoría de “vías de cumplimiento” y se le vinculó nuevamente

Aunque no dice explícitamente que en la siguiente elección de gobernador se deberán postular sólo a mujeres, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Nuevo León que realice las reformas necesarias para garantizar la alternancia de género en la gubernatura del estado.

El fallo emitido el pasado sábado 20 de junio, publicado el domingo, pero circulado apenas este jueves, indica que el Congreso de Nuevo León que sí han hecho reformas para prevenir la violencia política de género e impulsar la paridad, pero que no hay evidencia de que haya aprobado normas que garanticen la paridad en la gubenaturas.

Por tal motivo, el máximo tribunal en material electoral del país señaló que el Congreso de Nuevo León está en la categoría de “vías de cumplimiento” y se le vinculó nuevamente para que cumpla el ordenamiento.

La resolución forma parte de un “incidente oficioso de cumplimiento de sentencia” del expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados cuya magistrada ponente fue la presidenta del Trife, Mónica Aralí Soto Fragoso y el cual está dirigido a la presidenta del Congreso local, la diputada local panista. Itzel Soledad Castillo, y la primera secretaria de la mesa directiva, la priista, Armida Serrato,

“En lo que interesa al caso concreto, determinó que el Congreso de Nuevo León informó por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva y de la Diputación Permanente que habían aprobado diversas reformas en materia de VPG y paridad. “Sin embargo, en los decretos respectivos no se constataba que se hubieran implementado normas dirigidas a garantizar la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura estatal. “Por ello, se determinó vincular nuevamente al Congreso de Nuevo León a llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de cumplimentar con lo ordenado por esta Sala Superior, lo que era congruente con lo mandatado por el Constituyente Permanente en el decreto de reforma publicado en el DOF desde el seis de junio de 2019”, indica el fallo.

En su determinación, el TEPJF indica le pide que cumpla y le informe que ya lo hizo lo necesario para cumplir su sentencia.

“Conforme a lo expuesto se tiene al Congreso local en vías de cumplimiento, en el entendido que la sentencia se tendrá plenamente cumplida hasta que se garantice la paridad de género en la gubernatura, en los términos de la ejecutoria principal. “Por tanto, se vincula de nueva cuenta para que, en ejercicio de su libertad configurativa y en el ámbito de sus atribuciones constitucional y legalmente establecidas, emprenda las acciones que estime necesarias para el cumplimiento efectivo de lo ordenado por esta Sala Superior”, señala el documento.

En Nuevo León, nunca ha gobernado una mujer y hay organizaciones que promovieron recursos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que mediante una “acción afirmativa” ordene que en las elecciones del siguiente año, los partidos sólo postulen mujeres.

Sin embargo, ese órgano electoral ha determinado que al que le toca legislar en esa materia es al Congreso local.

La mayoría del PRI y PAN ya han hecho reformas que indican que eso aplicaría, pero hasta el 2030 por lo que tanto en la gubernatura como en los 16 municipios donde tampoco ha existido alcaldesas, sí se podrán postular también hombres.

El fallo del TEPJF de esta semana no tiene que ver con una impugnación hecha a esas reformas, sino más bien con una acción del mismo órgano mediante el cual revisa que se cumpla la paridad en los estados donde esta no ha sido una realidad.