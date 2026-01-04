Tribunal ordena a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

Por el motivo de la captura del presidente Nicolás Maduro en medio de un "ataque a gran escala" la vicepresidenta Delcy Rodríguez deberá asumir el mandato de presidenta de forma interina, de acuerdo con la constitución de Venezuela, por orden del tribunal supremo del país.

El máximo tribunal de Venezuela ordenó de manera inmediata después de la captura de Nicolás Maduro por el Gobierno de los Estados unidos que la vicepresidenta asuma la responsabilidad al tener a cargo el país sudamericano.

"Deberá asumir y ejercer en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, declaró la magistrada Tania D'Amelio al leer el pronunciamiento oficial. “A la luz de la situación excepcional generada por el secuestro” del presidente Maduro, “lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”, mencionó la magistrada.

Nueva presidenta a través de la constitución

Según la constitución de Venezuela, en caso de "falta absoluta" del presidente después se ha sido juramentado y no han pasado los primeros cuatro años de su sexenio, el vicepresidente es la persona que deberá tomar las riendas de la presidencia.

Nicolás Maduro ganó las elecciones el pasado 10 de enero del 2024 para tener un tercer sexenio a cargo, el tribunal supremo procedió de manera constitucional aclarar y disipar cualquier situación jurídica con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional.

La medida de protección busca garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial, temporal o absoluta.

La Constitución ordena la realización de una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes a la falta absoluta.

Amplia trayectoria en la política venezolana

La vicepresidenta venezolana, de 56 años, es abogada y una figura con amplia trayectoria dentro de la política del país. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de alto nivel tanto durante los gobiernos de Nicolás Maduro como en el mandato de su antecesor y mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez, quien gobernó entre 1999 y 2013.

Rodríguez asumió la Vicepresidencia de la República el 14 de junio de 2018 y, más recientemente, el 27 de agosto de 2024, fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos, ampliando su influencia dentro del Ejecutivo.

Entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 también se desempeñó como ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, periodo en el que tuvo un papel clave en la conducción económica del país en medio de sanciones internacionales y una prolongada crisis financiera.

En su trayectoria política destaca además su rol como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano impulsado por Maduro en 2017 con el objetivo de restar poder al Parlamento de mayoría opositora elegido en las elecciones legislativas de 2015.

Protestas en su contra como presidenta de asamblea

Dicha Asamblea se instaló en agosto de 2017, tras varios meses de protestas sociales registradas entre abril y julio de ese año. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por fuerzas de seguridad y militares, dejando un saldo de más de un centenar de personas fallecidas, miles de heridos y decenas de detenidos en distintas regiones del país.

A raíz de estos hechos, desde 2018 la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de humanidad, un proceso que continúa sin resolución definitiva.

La vicepresidenta es hermana del actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y es hija de Jorge Antonio Rodríguez, histórico dirigente político marxista y fundador de la Liga Socialista, organización en la que Nicolás Maduro militó durante su juventud.

