Nuevo León

Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana

El mandatario destacó que la obra ha sido oficializada y registrada ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  • 03
  • Octubre
    2025

En una productiva jornada de trabajo en la capital del país, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la obtención del permiso para el tramo 2 de la Carretera Interserrana, un proyecto de infraestructura largamente esperado para el estado.

El mandatario destacó que, tras intensas gestiones, la obra ha sido oficializada y registrada ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Cuatro años estuvimos trabajando por este proyecto y ya con el papel en la mano, ahora sí, turbo por el Tramo 2", expresó el Gobernador García Sepúlveda, marcando un hito en el desarrollo de la conectividad en la entidad.

La agenda del gobernador también se centró en temas de seguridad. Por la mañana, García Sepúlveda se reunió con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, para presentar los terrenos destinados a la construcción de Regimientos y Batallones en el estado.

En un esfuerzo por "blindar" la región sur, el gobernador confirmó la edificación de un regimiento en Galeana, zona estratégica por donde cruzará la Carretera Interserrana. Además, se proyectan otras dos instalaciones de la Guardia Nacional en Doctor Arroyo y Aramberri.

"Vamos a hacer un regimiento en Galeana, justo donde va a estar la Carretera Interserrana y además vamos a hacer otros dos batallones de la Guardia Nacional. Ese batallón como el de Cerralvo es clave porque es de 600 policías militares, caballería motorizada y así como ya blindamos con Tamaulipas, ahora queremos blindar el sur, justo donde va a pasar la Interserrana", subrayó García.

El Mandatario sugirió, además, la creación de un Batallón adicional en el municipio de China, en la zona oriente, para seguir reforzando la seguridad estatal. Tras la entrega de los predios, los ingenieros del Ejército comenzarán la inspección para dar inicio a las obras a la brevedad.


