Se otorgan 200 vacantes de trabajo en Ramos Arizpe
- 16
-
Enero
2026
En un contexto donde muchas personas buscan incorporarse al empleo formal, Ramos Arizpe concentra actualmente más de 200 vacantes laborales a través de su bolsa de trabajo municipal, con opciones en áreas operativas, técnicas y administrativas.
Las oportunidades están disponibles mediante la Secretaría de Fomento Económico, instancia que funge como enlace entre empresas locales y personas en búsqueda de trabajo.
Los interesados pueden acudir directamente a sus oficinas, ubicadas en la segunda planta de la Unidad Administrativa, en el cruce de Zaragoza y De la Fuente, para conocer requisitos y procesos de contratación.
Entre los perfiles solicitados se encuentran guardias de seguridad, personal de producción, mantenimiento, pintura, auxiliares operativos, control de almacén, monitoreo, marketing y contabilidad, lo que permite atender tanto a quienes cuentan con experiencia previa como a quienes buscan una primera oportunidad laboral.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la generación de empleo es uno de los factores clave para fortalecer la economía local y ofrecer estabilidad a las familias del municipio.
En tanto, el titular de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, explicó que la bolsa de trabajo se mantiene activa de manera permanente y se actualiza conforme las empresas de la región incorporan nuevas vacantes.
La autoridad municipal invitó a las personas interesadas a acudir directamente para recibir orientación, al tiempo que adelantó que el vínculo con el sector productivo continuará para ampliar las opciones laborales en el corto plazo.
