Otorgan mando único a Parque Ecológico La Huasteca

El cuidado de La Huasteca quedó en manos de un Mando Único conformado por la federación, estado y municipio. Sin embargo, las tareas de vigilancia, conservación y mantenimiento estarán a cargo del municipio, y en segundo término, del estado.

De hecho, el municipio de Santa Catarina, por contar con el personal requerido, ya ganó la custodia del río —que normalmente es zona federal— en el interior del parque ecológico.

Estas medidas impedirán que La Huasteca vuelva al desorden de las quintas, usos irregular del suelo, basura en el camino e inseguridad en la carretera, explicó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, en entrevista con El Horizonte. Nava aseguró que el Mando Único otorga al municipio el control del acceso al parque.

“La seguridad, en cierta parte, como en la entrada, le toca al municipio”, indicó el edil santacatarinense.

Por lo pronto, la coordinación y las decisiones centrales serán tomadas por el Mando Único de preservación y cuidado del Parque Ecológico La Huasteca, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la secretaría estatal de Medio Ambiente y el municipio de Santa Catarina.

El alcalde explicó que los pasos a seguir con la coordinación del mando único son tres. El primero es el pleno reconocimiento del cauce del río, ya que el municipio ahora tiene a su cargo la custodia del mismo.

“Durante muchos años no existían estos convenios, por ejemplo, el de la custodia del río Santa Catarina. Hoy estamos a días de tenerlo, ya se elaboró el documento en el estado y en la federación, y ya se pasó por la sala de Cabildo. Estamos a unos días de tenerlo y esperando ya también el Presupuesto 2025 para inyectarle recursos”, dijo.

La segunda tarea, explicó, es el cuidado de los asentamientos humanos, evitando que el desorden de quintas vuelva a asomarse. Para lo cual, incluso se proyecta que el nuevo camino que se reconstruya sea de carácter rural.

“Es meter un orden que nunca antes tuvo La Huasteca. Había más de 200 quintas y no hay un uso de suelo comercial en el interior, pero aun así se comercializaban. Esas quintas ya no están, ya no existen, no está permitida la renta de quintas al interior porque había muchos asentamientos humanos irregulares que ya afectaban a la flora y fauna”, apuntó.

Agregó que el paso de la tormenta tropical Alberto en junio y los daños que dejó, comolos caminos incomunicados, ayudaron a resolver un problema.

“Tenemos que aprovechar esa coyuntura. No vamos a permitir que vuelva el desorden al interior del parque, al contrario que se vaya reconstruyendo respetando la flora, fauna y mantos acuíferos”, dijo el edil.

La tercera tarea, explicó que, es cuidar que todos aquellos convenios con organismos como Agua y Drenaje de Monterrey no comprometan el abasto del agua, tras la experiencia adquirida de que un ciclón puede dañar la red de agua.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, y el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, quienes encabezaron las mesas de trabajo para el ordenamiento y conservación del parque.

“Trabajaremos en coordinación con la Federación, con el Gobernador Samuel García, y nosotros como municipio, en un Mando Único de preservación, vigilancia y acceso.

“Agradecemos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Conanp por este gran acuerdo”, remarcó el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava.

