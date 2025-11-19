Persiste la mala calidad del aire en la urbe regia

Cinco de las 15 estaciones de monitoreo de calidad del aire del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) registraron altos niveles de partículas contaminantes en el ambiente de la urbe regia.

Y es que en tan solo dos horas el SIMA evidenció una acumulación de micropartículas contaminantes en cinco municipios metropolitanos, específicamente en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Santa Catarina.

Durante las 15:00 horas predominó la gran cantidad de partículas menores a 10 micras; es decir, partículas PM10 concentradas en Escobedo con niveles de 74 microgramos por metro cubico.

Mientras que al corte de las 16:00 horas la estación ubicada en la zona suroeste de Santa Catarina registró 40 microgramos por metro cubico de las partículas más riesgosas que son las partículas PM2.5.

Estas son más peligrosas porque son más finas y tienen mucha mayor capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares tras ser respiradas, y luego alojarse en el torrente sanguíneo, provocando inflamación en los órganos y, eventualmente, enfermedades crónicas como enfisemas o cáncer.

Dichas condiciones de mala calidad del aire se han presentado desde ayer en la urbe regia y esta mañana la presencia de ambas micropartículas o polvo fino se han hecho presentes.

El horizonte dio a conocer que la mañana de ayer inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente.

De acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas.

La estación ubicada en dicho municipio alcanzó 129 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 para medio día, nivel que coloca la calidad del aire en la categoría de “mala” y representa un riesgo para la población sensible, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Para las 16:00 horas, San Pedro siguió despuntando como el municipio con el nivel máximo de estas partículas con 88 microgramos por metro cuadrado.

Además de San Pedro, las estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey, también se mantuvieron en niveles desfavorables, lo que refleja un deterioro generalizado en la región poniente, oriente y norte del área metropolitana.

Por otra parte, el SIMA informó que otras seis estaciones localizadas en Cadereyta, Juárez, Escobedo, Pesquería, García y una en San de las dos de San Nicolás registraron calidad del aire aceptable, es decir, dentro de parámetros permitidos, pero con presencia moderada de partículas que aún pueden afectar a personas especialmente sensibles.

En contraste, únicamente Apodaca mostró buena calidad del aire, convirtiéndose en las pocas zonas donde las condiciones atmosféricas resultaron favorables durante la tarde de este martes.

Comentarios