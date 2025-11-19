Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_40_16_PM_dff8b3136e
Nuevo León

Persiste la mala calidad del aire en la urbe regia

Cinco de las 15 estaciones de monitoreo del SIMA registraron altos niveles de partículas contaminantes en el ambiente del área metropolitana

  • 19
  • Noviembre
    2025

Cinco de las 15 estaciones de monitoreo de calidad del aire del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) registraron altos niveles de partículas contaminantes en el ambiente de la urbe regia.

Y es que en tan solo dos horas el SIMA evidenció una acumulación de micropartículas contaminantes en cinco municipios metropolitanos, específicamente en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Santa Catarina.

Durante las 15:00 horas predominó la gran cantidad de partículas menores a 10 micras; es decir, partículas PM10 concentradas en Escobedo con niveles de 74 microgramos por metro cubico.

Mientras que al corte de las 16:00 horas la estación ubicada en la zona suroeste de Santa Catarina registró 40 microgramos por metro cubico de las partículas más riesgosas que son las partículas PM2.5.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 4.40.32 PM.jpeg

Estas son más peligrosas porque son más finas y tienen mucha mayor capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares tras ser respiradas, y luego alojarse en el torrente sanguíneo, provocando inflamación en los órganos y, eventualmente, enfermedades crónicas como enfisemas o cáncer.

Dichas condiciones de mala calidad del aire se han presentado desde ayer en la urbe regia y esta mañana la presencia de ambas micropartículas o polvo fino se han hecho presentes.

El horizonte dio a conocer que la mañana de ayer inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente. 

De acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas.

La estación ubicada en dicho municipio alcanzó 129 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 para medio día, nivel que coloca la calidad del aire en la categoría de “mala” y representa un riesgo para la población sensible, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Para las 16:00 horas, San Pedro siguió despuntando como el municipio con el nivel máximo de estas partículas con 88 microgramos por metro cuadrado.

Además de San Pedro, las estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey, también se mantuvieron en niveles desfavorables, lo que refleja un deterioro generalizado en la región poniente, oriente y norte del área metropolitana.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 4.40.16 PM.jpeg

Por otra parte, el SIMA informó que otras seis estaciones localizadas en Cadereyta, Juárez, Escobedo, Pesquería, García y una en San de las dos de San Nicolás registraron calidad del aire aceptable, es decir, dentro de parámetros permitidos, pero con presencia moderada de partículas que aún pueden afectar a personas especialmente sensibles.

En contraste, únicamente Apodaca mostró buena calidad del aire, convirtiéndose en las pocas zonas donde las condiciones atmosféricas resultaron favorables durante la tarde de este martes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T154329_480_3042fd15bb
García Harfuch supervisa despliegues de seguridad en Michoacán
IMG_5893_9016a99751
Activan 'Alerta Regia' para avisar cuando el aire sea peligroso
Whats_App_Image_2025_11_10_at_4_54_46_PM_1d5f864763
Pide PAN estudio para usar gas natural en Refinería de Cadereyta
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×