Miguel Flores afirma que coordinación en seguridad persiste

Con el objetivo de garantizar un periodo vacacional seguro y ordenado, el Gobierno de Nuevo León intensificó los protocolos preventivos y de auxilio en todo el estado, bajo la supervisión de la Secretaría General de Gobierno y Protección Civil estatal. Un despliegue estratégico El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, informó que el operativo implementado para esta Semana Santa se desarrolla con un enfoque preventivo y una coordinación interinstitucional eficiente. Para salvaguardar la integridad de los paseantes, la administración estatal ha movilizado a más de 1,300 rescatistas y personal de apoyo, quienes mantienen presencia en puntos estratégicos de la entidad. “Desde la semana pasada quedaron instalados todos los protocolos de prevención de Protección Civil para que esta Semana Santa se viva en tranquilidad, orden y con plena seguridad para las familias”, destacó Flores Serna.

Trabajo coordinado y capacidad de respuesta

La estrategia es encabezada por el director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos, cuyo personal se encuentra activo en campo con el fin de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Las autoridades enfatizaron que el esquema de seguridad busca cubrir tanto zonas turísticas como áreas de alta afluencia para mantener un monitoreo permanente.

El Secretario General de Gobierno reiteró que la prioridad del ejecutivo estatal es asegurar condiciones de orden público, y subrayó que la capacidad de respuesta es un pilar fundamental de este despliegue.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Más allá de las acciones gubernamentales, el funcionario hizo un exhorto a la población para que disfrute de los días de asueto con conciencia y civismo:

Seguir las indicaciones: Respetar las señales y las instrucciones de los cuerpos de auxilio.

Cuidado ambiental: Proteger los entornos naturales al visitar parques y parajes turísticos.

Convivencia segura: Promover un ambiente de armonía en espacios públicos.