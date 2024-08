Pide Arzobispo "ganarle tiempo" al tráfico de regreso a clases

Salir de casa con una buena dosis de paciencia, hacerlo más temprano, no estar a la defensiva y confiar en las autoridades viales son parte de las recomendaciones de la Arquidiócesis de Monterrey ante el incremento de tráfico en este regreso a clases y además pidió a las madres y padres de familia no caer en fraudulentos cursos de catequismo.

Lo anterior de acuerdo con el mensaje emitido este domingo por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, en el que pidió a las y los feligreses ante todo mantener la calma.

"Invito a todos para que mostremos nuestra buena disposición ante el inicio del ciclo escolar, sabemos que las vialidades estarán más saturadas y que es necesario tomar más tiempo para podernos desplazar hacia las escuelas y lugares de trabajo", dijo el religioso.

"Confiamos en que las autoridades de vialidad ya están organizadas para dar agilidad a la circulación y que todo sea llevado de la mejor manera para bien de todos", agregó.

Dijo también felicitar a toda la comunidad estudiantil por el regreso a clases, ya sean maestras, maestros y todo el alumnado.

A las madres y padres de familia seguidores de la fe católica que él profesa, pidió no escatimar en la formación espiritual de sus hijas e hijos.

"Reitero mi invitación a todos ustedes padres de familia a qué no escatimen en la formación espiritual de sus hijos", dijo.

Explicó además que dentro de poco darán inicio los cursos de catequismos, advirtiendo de la existencia de cursos exprés que no cuenta con aval de la Arquidiócesis.

"Hago un llamado a que no se dejen llevar a donde se ofrecen cursos exprés de catequismo, eso no es una opción para la formación en la fe, no se trata de cumplir con un requisito ni con un compromiso social, se trata de sumar esfuerzos para contribuir a la verdadera formación cristiana, es indispensable que como cristianos no menospreciemos el esfuerzos de los y las catequistas", dijo Rogelio Cabrera.

Dijo además que el próximo miércoles 28 de agosto celebrarán el día del catequista con una misa en la basílica del Roble a las siete de la tarde, la cual será oficiada por el Obispo Auxiliar Monseñor Fray César Garza, y que el próximo domingo se realizará la bendición e las y los catequistas en el inicio del nuevo curso.

Comentarios