Piden anticipar llegada al estadio por afluencia en Fundidora

Para que los asistentes disfruten al máximo de toda la emoción previa al encuentro mundialista, la agenda y los horarios oficiales arrancarán a las 16:00 horas

La fiesta del balompié internacional se enciende este miércoles en Monterrey y las autoridades y organizadores han lanzado un llamado clave a la afición: llegar con la mayor anticipación posible, debido a que se espera una de las jornadas con mayor afluencia en las inmediaciones del Estadio Monterrey y de manera especial en el Parque Fundidora.

Para que los asistentes disfruten al máximo de toda la emoción previa al encuentro mundialista, la agenda y los horarios oficiales arrancarán en punto de las 4:00 PM con la apertura oficial de las puertas del estadio.

Asimismo, desde esa misma hora y hasta las 6:30 PM, estará activa la experiencia oficial para aficionados dentro del recinto con diversas activaciones y dinámicas especiales, abriendo paso a las 6:00 PM para que los equipos salten a la cancha a iniciar sus ejercicios de calentamiento, culminando la antesala a las 7:00 PM cuando se dé el silbatazo inicial que marcará el arranque oficial del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Debido a la magnitud del evento y a las actividades alternas que se viven en la ciudad, los alrededores del Parque Fundidora registrarán un dinamismo vehicular y peatonal. Por ello, la recomendación de la organización es anticipar los traslados y utilizar el transporte público de ser posible.

Cabe destacar que la adrenalina no termina con los 90 minutos de juego, señalaron, ya que la fiesta continuará con el reconocido artista BZARS, quien se presentará en vivo al finalizar los partidos, cerrando con broche de oro una jornada que promete ser inolvidable para todo Monterrey.

TOMA NOTA

La agenda y los horarios oficiales para el encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur han quedado establecidos de la siguiente manera:

-4:00 PM: Apertura oficial de las puertas del estadio.

-4:00 PM a 6:30 PM: Estará activa la experiencia oficial para aficionados dentro del recinto, con activaciones y dinámicas especiales.

-6:00 PM: Los equipos saltarán a la cancha para iniciar sus ejercicios de calentamiento.

-7:00 PM: Se dará el silbatazo inicial que marcará el arranque del partido.