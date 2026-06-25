Empresarios piden prevención del delito en Tamaulipas

El presidente de Coparmex Reynosa señaló que la seguridad no puede depender únicamente de los operativos, sino también de acciones preventivas

Tras confirmarse la implementación de operativos con fuerzas federales en la frontera de Tamaulipas, el sector empresarial consideró que estas acciones deben ir acompañadas de estrategias permanentes de prevención del delito en las que participen de manera coordinada los tres órdenes de gobierno.

El presidente de Coparmex Reynosa, Heberardo González Garza, señaló que la seguridad no puede depender únicamente de los operativos, sino también de acciones preventivas que permitan atacar las causas de la delincuencia.

“Coparmex ha insistido mucho en que la prevención del delito se debe de estar desarrollando de manera permanente desde el municipio, desde el Estado y desde la propia Federación, que no existen excusas para no trabajar en esta labor preventiva, y eso es lo más importante para nosotros”, expresó.

El dirigente empresarial manifestó que los integrantes del sector productivo continúan enfrentando delitos de alto impacto, situación que afecta la confianza para invertir y limita la generación de nuevas fuentes de empleo en la región.

En ese sentido, advirtió que la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan los empresarios, por lo que urgió a las autoridades a brindar condiciones de certeza y seguridad.

“La extorsión nos tiene de rodillas, tiene al sector empresarial de rodillas, es una labor que tienen que estar realizando los tres órdenes de Gobierno para poder darnos esa certeza, esa garantía”, afirmó.

González Garza también señaló que existe un creciente descontento entre ciudadanos y empresarios ante los discursos oficiales que aseguran una disminución de los delitos de alto impacto, ya que consideran que los hechos que se presentan diariamente reflejan una realidad distinta.

Indicó que continúan registrándose desapariciones, asaltos, despojos de propiedades y otros delitos que mantienen la preocupación de la población y del sector productivo, además de evidenciar problemas de coordinación entre las distintas instancias de gobierno.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto en materia de seguridad, al considerar que los resultados deben ser visibles para la ciudadanía.