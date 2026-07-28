Plantean que Carretera Nacional quede en manos de municipios

Diputados locales y federales exhortan a los municipios involucrados a municipalizar tramos urbanos de la Carretera Nacional y emitir un reglamento homologado

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Con el fin de frenar los accidentes fatales que se han presentado en la Carretera Nacional, diputados locales y federales presentaron un exhorto dirigido a los municipios de Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos, Hualahuises y Linares, para gestionar la municipalización de los tramos de la Carretera Nacional que atraviesan zonas urbanas.

Sandra Pámanes, diputada local de Movimiento Ciudadano, aseguró que la municipalización permitirá implementar acciones concretas para reducir los riesgos en esta vialidad.

“(Buscamos) pacificar la Carretera Nacional, estamos en un momento muy crítico, porque son muertes muy violentas las que estamos viviendo todos los fines de semana”, señaló. “Más allá de simples llamados, incluso a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es necesario que los municipios tengan facultades para poder intervenir y, sobre todo, darle esta pacificación a toda esta zona. No basta solamente con simples supervisiones o establecer radares de vigilancia o de velocidad.

En lo que va del año, tanto Monterrey como Santiago acumulan en conjunto 13 fallecimientos viales, 1,094 percances y 80 personas lesionadas.

Santiago lidera la mortal estadística con siete muertos, mientras que Monterrey reportó seis incidencias en el mismo periodo.

“Lo que estamos solicitando, a raíz de que la autoridad federal casi no la vemos, es que los municipios tomen estos tramos carreteros”, expuso la diputada federal, Iraís Reyes. “Que hagan (los municipios) los convenios necesarios, como lo hizo la Administración de Monterrey con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que puedan ser responsables de los tramos carreteros, para que tengan mayor vigilancia, pero también las obras de infraestructura necesarias para que la carretera sea segura”.

Javier Caballero, diputado local del PRI, señaló que ante la falta de vigilancia de la Guardia Nacional es necesario recurrir a convenios e incluso a generar un reglamento homologado entre los municipios involucrados.