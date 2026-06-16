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Nuevo León

Policías de Guadalupe relatan rescates al límite por lluvias

Las labores de auxilio permitieron poner a salvo a un joven arrastrado por la corriente y a una familia que permanecía atrapada sobre un árbol.

  • 16
  • Junio
    2026

Cuando el río creció y el miedo se volvió corriente, fueron los policías del municipio de Guadalupe quienes avanzaron primero.

Hoy, con la voz aún cargada de imágenes que no se borran, los elementos que participaron en los rescates del pasado domingo y lunes, en el cauce del río la silla, narraron su actuar: decisiones tomadas sin tiempo, manos extendidas sin cálculo y una sola consigna, salvar vidas.

En la colonia Riberas del Río, los agentes relataron que no hubo margen para esperar. El agua arrastraba todo a su paso y, con lo que tenían a su alcance, se lanzaron para auxiliar a un joven que luchaba contra la fuerza del caudal.

No hubo equipo ideal ni escenario seguro; hubo voluntad, coordinación básica y el impulso humano de no soltar a quien estaba en peligro.

Casi al mismo tiempo, en el cruce de Matancillas y Zacatepec, en el sector de Bosques de la Pastora, el rescate tomó otro rostro: el de la organización y el trabajo conjunto.

Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, permanecían sobre un árbol mientras el nivel del agua seguía subiendo, como si el tiempo también quisiera empujarlos.

Sobre este operativo habló un elemento de Protección Civil del municipio, quien explicó que las labores se desarrollaron bajo un esquema de coordinación total entre policías, rescatistas y personal de auxilio.

Detalló que cada corporación asumió una tarea específica para asegurar el rescate, priorizando en todo momento la integridad de los menores y evitando maniobras que pusieran en riesgo a los equipos.


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