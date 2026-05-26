Reconocen a policías que rescataron a familia de incendio
Saltillo reconoció a Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León por arriesgar su vida para rescatar a una familia atrapada en un incendio
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Mayo
2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó reconocimientos a dos elementos del Grupo de Reacción Sureste que arriesgaron su vida para rescatar a una familia atrapada en una vivienda incendiada en la colonia Bellavista.
Los oficiales Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León fueron destacados durante la reunión mensual de seguridad por su rápida intervención y labor de auxilio.
Durante el encuentro, el edil señaló que este tipo de acciones reflejan la cercanía y compromiso de la Policía Municipal con la ciudadanía, además de instruir el reforzamiento de patrullajes y recorridos preventivos en colonias, plazas y puntos estratégicos de la ciudad.
También pidió mantener vigilancia especial durante la recta final de las campañas y en la jornada electoral del próximo 7 de junio.
En la sesión participaron autoridades estatales y federales de seguridad, entre ellas el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, quien destacó la coordinación entre corporaciones para fortalecer la prevención y capacidad de reacción en la región.
Asimismo, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que Saltillo registra una disminución en los índices delictivos durante el presente año.
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