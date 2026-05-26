Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
48a8e12f_ac42_4a46_a377_1e5a02a5b44a_283a890cfa
Coahuila

Reconocen a policías que rescataron a familia de incendio

Saltillo reconoció a Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León por arriesgar su vida para rescatar a una familia atrapada en un incendio

  • 26
  • Mayo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó reconocimientos a dos elementos del Grupo de Reacción Sureste que arriesgaron su vida para rescatar a una familia atrapada en una vivienda incendiada en la colonia Bellavista.

Los oficiales Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León fueron destacados durante la reunión mensual de seguridad por su rápida intervención y labor de auxilio.

48a8e12f-ac42-4a46-a377-1e5a02a5b44a.jpeg

Durante el encuentro, el edil señaló que este tipo de acciones reflejan la cercanía y compromiso de la Policía Municipal con la ciudadanía, además de instruir el reforzamiento de patrullajes y recorridos preventivos en colonias, plazas y puntos estratégicos de la ciudad.

También pidió mantener vigilancia especial durante la recta final de las campañas y en la jornada electoral del próximo 7 de junio.

En la sesión participaron autoridades estatales y federales de seguridad, entre ellas el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, quien destacó la coordinación entre corporaciones para fortalecer la prevención y capacidad de reacción en la región.

b85fbe01-dda9-415f-861e-ff457f9df9df.jpeg

Asimismo, el comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que Saltillo registra una disminución en los índices delictivos durante el presente año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_14_43_PM_c7fb32f788
Ramos Arizpe analiza afectaciones por proyecto ferroviario
condenan_asistente_matthew_perry_por_muerte_a72b0c604f
Condenan asistente de Matthew Perry a tres años por su muerte
rescate_menor_auto_ramos_arizpe_4ace7b28f5
Rescatan a bebé y niño encerrados en auto en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

gfdfs_50f387931d
Balean e incendian tienda de cosméticos de influencer en Culiacán
Carretera_Brasil_Amazonia_aaffa547cd
Brasil asfaltará carretera en la Amazonía; preocupa deforestación
Whats_App_Image_2026_05_27_at_5_14_43_PM_c7fb32f788
Ramos Arizpe analiza afectaciones por proyecto ferroviario
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_26_at_11_30_35_cbe68600fc
Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros
aseguran_arsenal_687_kilos_cocaina_chiapas_acb8a0c07f
Aseguran arsenal y 687 kilos de cocaína en Chiapas
nl_trafico_969f3658dc
¡Paradójico! No usar camiones incrementa el tráfico en Monterrey
publicidad
×