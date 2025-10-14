Pone Guadalupe bebederos ecológicos en espacios públicos

La administración de Guadalupe dio un paso significativo en su compromiso con el medio ambiente al inaugurar un moderno dispensador y bebedero de agua gratuito en la plaza principal del municipio.

Esta iniciativa, realizada en sinergia con empresas comprometidas, tiene como objetivo reducir drásticamente el uso de plásticos, al tiempo que ofrece un servicio esencial a la población.

El bebedero, que es el primero de su tipo en Nuevo León, forma parte de la campaña “Por un mundo sin Pet” y está diseñado para evitar la utilización de más de 36 mil botellas de plástico por cada filtro instalado.

Aracely W. Ching Pacheco, secretaria de Inversión, Desarrollo Económico e Impulso al Empleo, agradeció la donación en nombre del alcalde Héctor García y destacó el impacto ambiental de esta acción.

“Que va a estar en forma gratuita. Ahorita me decían en datos precisos, que son 18 mil litros por cada filtro. Imagínense la cantidad de pet que ya no se utilizó y ahorita está calculado que sea medio litro por toma (gratuita), entonces estamos hablando de 36 mil botellas que ya no va a estar por ningún lado. Es un avance muy importante”, detalló la funcionaria.

La secretaria Ching Pacheco también adelantó el plan del municipio para replicar la instalación de estos dispensadores en otros sitios públicos de Guadalupe. Además, señaló una característica de inclusión: se aprovechará el agua sobrante para habilitar una toma especial para mascotas, asegurando hidratación para los animales que transiten por la zona.

De acuerdo con las autoridades municipales, el bebedero de pared mecánico y rellenador de botellas electrónico se encuentra disponible de manera gratuita para todos los habitantes y visitantes consolidando al municipio como pionero en la adopción de tecnologías sustentables en el estado.

