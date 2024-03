Por juicio en contra, modificarían a candidatos emecistas

“En ese supuesto (de no proceder el amparo) tendríamos que deliberar como partido qué tenemos que hacer, una de las salidas sería buscar otros perfiles, que obviamente debe de haber, hacer la sustitución, eso pudiera suceder. Pero yo no creo que vaya a pasar, estoy seguro que nos lo van a dar, pero por esos delitos que nos quieren imputar, no da para prisión preventiva, ni para arraigo domiciliario”

Miguel Ángel Sánchez