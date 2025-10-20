Cerrar X
Nuevo León

Premia Samuel García a equipos de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Tres mil estudiantes participaron en el torneo, donde se inauguraron 323 canchas y se destacó la preparación del estado para el Mundial 2026

  • 20
  • Octubre
    2025

Una fiesta deportiva se vivió este lunes en la escuela primaria “Cesáreo Ramírez” de la colonia Villa Alegre, en Monterrey, donde el gobernador Samuel García Sepúlveda encabezó la ceremonia de premiación a los campeones del torneo escolar "Ponte Nuevo, Ponte Mundial".

El mandatario estatal destacó el alcance del programa deportivo y la infraestructura creada para su realización. 

"Hoy vamos a premiar a los campeones del primer mundialito; jugaron tres mil niños y niñas y construimos 323 canchas en Nuevo León", afirmó García.

Además, el gobernador enfatizó la preparación del estado para eventos internacionales. 

"Estamos bien orgullosos de que somos el único estado que está listo para el mundial, a 240 días de que se realice la justa", refirió.

Por su parte, Melody Falcó, directora general del INDE, resaltó la trascendencia de la iniciativa para el deporte en las escuelas. 

"Hoy es un día muy especial porque termina una etapa que marca una huella en el deporte escolar de Nuevo León; hoy finaliza nuestro Mundialito escolar", expresó. La funcionaria señaló que el torneo cumplió con el objetivo de brindar a los estudiantes "canchas de primer mundo en sus escuelas junto con un campeonato que motive el esfuerzo, la ilusión y las ganas de triunfar".

La jornada deportiva incluyó la tradicional "cascarita", encabezada por el gobernador, además del secretario de Educación, Juan Paura García. 

El encuentro contó con la participación de refuerzos de lujo del futbol profesional, como Fidel Ambriz de Rayados del Monterrey, así como Diego "El Chicha" Sánchez y el brasileño Joaquím Pereira “Joaquim” de Tigres de la UANL.

EQUIPOS GANADORES

Estos fueron los equipos ganadores de las diferentes categorías:

  • Categoría Primaria Varonil: La selección de Macedonia, representada por la escuela "Luis Donaldo Colosio Murrieta".
  • Categoría Primaria Femenil: La selección de Túnez, integrada por alumnas de la escuela Edelmiro Garza Torres.
  • Categoría Secundaria Varonil: La selección de Estados Unidos, de la escuela #38 "Solidaridad".
  • Categoría Secundaria Femenil: La selección de Jordania, conformada por alumnas de la secundaria n.º 19 "Roberto González Barrera".

