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Nuevo León

Nuevo León premia a ganadores de 'Ponte Nuevo, Mundialeón'

Esta competencia se creó ante la necesidad de contar con espacios organizados, seguros y accesibles que promuevan la recreación y actividad física

  • 14
  • Junio
    2026

Como parte de las actividades deportivas celebradas en la entidad, el Gobierno de Nuevo León premió a los ganadores del torneo "Ponte Nuevo, Mundialeón", organizado por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE).

Durante la ceremonia, el gobernador Samuel García reconoció a los campeones y subcampeones de las ramas femenil y varonil, en las categorías juveniles y mayores.

“Felicitar a las campeonas y campeones del Mundialeón…estamos muy contentos porque este Mundial es la excusa perfecta para hacer muchísima obra, este es un ejemplo, vean nada más lo bonito que quedó el Estadio Bicentenario es el estadio más grande de todo Nuevo León, es para ustedes.”, expresó.

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“Y junto con este Estadio construimos 550 canchas en Nuevo León, un aplauso al ICIFED, en todo el país mil canchas y nada más de Nuevo León… 550 canchas tan solo Nuevo León y por eso pudimos hacer este mundial porque teníamos por todo el Estado canchas nuevas”, agregó.

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Tras el acto protocolario, el mandatario estatal participó en una cascarita con los equipos ganadores y los exjugadores Hugo Ayala, Egidio Arévalo, Jesús Zavala y Severo Meza.

Ante la necesidad de contar con espacios organizados, seguros y accesibles que promuevan la recreación, la actividad física y la convivencia social en las colonias y barrios del estado, se organizó el torneo de futbol “Ponte Nuevo, Mundialeón” para brindar oportunidades de participación deportiva en un entorno digno, organizado y con las condiciones necesarias.

Ponte Nuevo, Mundialeón se distinguió por ser el primer torneo oficial de futbol de barrios organizado a nivel estatal, convocando a equipos representativos de 16 barrios emblemáticos pertenecientes a los municipios de Monterrey, Guadalupe, General Escobedo, El Carmen, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, Apodaca, García, General Zuazua y Juárez.


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