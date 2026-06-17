Premia Adrián a ganadores de torneo municipal de futbol

Con una ceremonia realizada en el corazón de la ciudad, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado por la titular del DIF Municipal, Gaby Oyervides, así como por integrantes del gabinete municipal, premiaron a los ganadores del Mundialito de Barrio.

"Me da muchísimo gusto y sobre todo un orgullo poder estar aquí frente a los campeones. Lucharon y aquí está su premio”, indicó el alcalde regio.

“Mi felicitación también para todos los que participaron, los más de 14,000 jugadoras y jugadores de todas las edades que se atrevieron, por supuesto, a entrar en este torneo”.

En esta edición del Mundialito de Barrio participaron mil 128 equipos, integrados por más de 14 mil jugadores de diferentes categorías, quienes durante semanas compitieron en canchas de distintos sectores de la ciudad.

“Es una oportunidad grandísima para la ciudad de Monterrey, para generar convivencia entre todos nuestros ciudadanos, entre nuestras niñas, niños, jóvenes, adultos, y eso hace que podamos tener una mejor ciudad, una ciudad con mayor relación y convivencia, y esto eleva la calidad de vida”.

Fue así como los equipos ganadores recibieron premios que incluyeron equipos de computación y apoyos económicos de hasta $50,000 pesos, como incentivo a su dedicación y desempeño deportivo.

De acuerdo con las actividades municipales, este tipo de eventos deportivos se organizaron dentro del programa “El Mundial es en mi casa, el Mundial es en Monterrey”, con la finalidad de fortalecer el tejido social, incentivar la activación física de la población y consolidar al deporte como medio de integración comunitaria.

Al evento también asistieron Marcelo Segovia, de Administración; Fernando Margáin, de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; Wendy Cordero, jefa de Gabinete, y Aldo de Nigris, director de Cultura Física y Deporte.

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