Preocupa falta de mantenimiento en planteles escolares

A pesar de que sí se está contemplando la construcción de 14 escuelas nuevas, diputados ven urgente el tema del mantenimiento a los planteles ya existentes, ya que existen más de 150 que están en pésimas condiciones.

La diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, señaló que en la propuesta presupuestal no hay recurso etiquetado para la rehabilitación y mantenimiento de planteles ya construidos, por lo que solicitó se estudie y se aplique una partida para poder mejorar las condiciones educativas.

“Toda la zona metropolitana tiene planteles de 50 u 80 años a los que no se les mete nada de mantenimiento y, para nuestra sorpresa, no hay nada etiquetado en cuestión de rehabilitación, mantenimiento y ampliación de planteles, porque hay muchos planteles que necesitan el tema de ampliación".

“Es algo que platicamos y el Tesorero se lo llevó de tarea junto con el director del ICIFED, en donde se va a pasar este estudio específicamente para estas escuelas y dejar una partida específica para esta área que no se tiene contemplada”, dijo Perla Villarreal.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, profundizó en el diagnóstico que se llevará a cabo.

“Se hará un diagnóstico en los planteles de la zona metropolitana y los que necesiten ampliación y, con base en este diagnóstico, vamos a analizar si hay una modificación en el presupuesto para que se asigne una partida presupuestal".

“Pero como ya mencionaba mi compañera, es parte de lo que se está revisando detenidamente; llegamos a un acuerdo en donde sí necesitamos ver los números, los datos reales de lo que está pasando, pero iremos a favor en todo lo que sea en beneficio de nuestras niñas y niños”, dijo Melisa Peña.

