Preocupa a usuarios posible aumento al pasaje en Tamaulipas

Será en el mes de agosto cuando el Gobierno del Estado de Tamaulipas analice la posibilidad de aumentar el costo del pasaje en el transporte público en toda la entidad, una medida que ya comienza a generar preocupación entre los ciudadanos, quienes consideran que las condiciones actuales del servicio no justifican un incremento.

La mayoría de los usuarios coincide en que las unidades carecen de limpieza, mantenimiento y seguridad, lo cual hace injustificable que se pretenda cobrar más por un servicio que, según su percepción, ha ido en deterioro en los últimos años.

Juan Carlos González, usuario de transporte en el sector Rincón de las Flores, expresó su inconformidad:

“Yo lo veo un poco mal, aparte de que la economía está muy baja, las peceras están bien mal, del mal servicio. Hay algunas que sí están buenas y dan buen servicio, pero hay otras que de plano uno ve el piso, ahí no me convendría estar pagando de más”, señaló.

Aunque son pocas, también existen opiniones a favor del posible aumento, pero estas están enfocadas únicamente en la necesidad de mantener activas las rutas. Algunos ciudadanos justifican que, sin este ajuste, varias unidades podrían dejar de operar, afectando principalmente a sectores donde el transporte ya es escaso.

Una ciudadana que participó en un sondeo opinó: “Si es necesario, ni modo, se tiene que hacer, porque si no tal vez las rutas dejarían de existir. Ya ha pasado, entonces si se tiene que hacer, pues ni modo, con tal de que las rutas sobrevivan y se mantengan, porque la gente batalla por una ruta que desaparecieron, y si desaparecen más, van a batallar más”.

Esta realidad es compartida por habitantes del norte, centro y sur del estado. En todos los casos, el dinero cada vez rinde menos. Don Pablo Reyes, una persona de la tercera edad, recurre a su bicicleta como medio de transporte para economizar.

“Mire, allá está mi bicicleta, entonces en rutas cortas me muevo en bicicleta. Yo le tiro a 75 o a 80 pesos diarios. Ahorita los sueldos en lugar de subir aminoraron. Para las personas como yo, que ya no tenemos opciones en las empresas, ya no hay cine, ya no hay centro, ya no hay una cena, ya no hay nada, ni tacos en el barrio porque valen 20 pesos”, relató.

La mayoría de los usuarios insiste en que antes de cualquier aumento deben mejorarse las condiciones de las unidades, así como las calles por donde circulan las rutas. Solo así, consideran, podría justificarse un ajuste en el pasaje.

José Alfredo Brizuela, usuario frecuente, dijo: “No está bien porque con lo de Trump y varias cosas está muy gacha la economía. No nos conviene. Escogieron a Claudia para que mejore y muy bien y gracias por las pensiones para los adultos y todos esos, pero también habemos personas que luchamos a diario y no nos vendría bien para nada, en serio”.

Por su parte, Miguel, otro usuario del transporte, consideró inútil un aumento si no hay mejoras visibles:

“Aunque lo aumenten, como quiera las peceras siguen igual, no se ve que arreglen las peceras, siguen igual, no se ha visto”.

Finalmente, otra ciudadana cuestionó el servicio con relación al costo: “No estoy de acuerdo. Que esté barato, a todos nos duele. En lo personal, a veces piden de más, agarran el billete y te dan 25 centavos de cambio y ya”, comentó.

Mientras se acerca la fecha en que las autoridades estatales decidirán sobre el posible ajuste tarifario, la ciudadanía espera que cualquier decisión considere la difícil situación económica y, sobre todo, las condiciones actuales del sistema de transporte público.

