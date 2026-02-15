Preocupa presencia de tiendas de cannabis cerca de escuelas

La instalación de tiendas dedicadas a la comercialización legal de productos de cannabis como Greens 4:20 preocupa a las autoridades educativas, que buscan apostarle a la educación y a las campañas para prevenir a los jóvenes sobre el uso de drogas como la mariguana.

Emmanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en el estado, dijo que es importante fortalecer la estrategia de “Vive Libre, Vive sin Drogas”, que implica acciones para vincular a los jóvenes a actividades como el deporte, el arte y la cultura.

“Tenemos todos una corresponsabilidad en torno al cuidado de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y eso incluye la prevención de adicciones”.

En las últimas semanas, autoridades del Estado han intervenido y clausurado varios establecimientos de la empresa Greens 4:20, debido a presuntos incumplimientos con la legislación vigente.

Algo que les preocupa a las autoridades, además de la proliferación de este tipo de establecimientos, es su presencia cerca de planteles educativos, como el que se ubica en una plaza comercial en la calle de Veracruz en la colonia República Poniente, apenas a un par de cuadras de instituciones como el Ateneo, el Tecnológico de Saltillo y las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Químicas, de la UA de C.

