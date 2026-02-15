Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_2138_6fc060699a
Coahuila

Preocupa presencia de tiendas de cannabis cerca de escuelas

Autoridades educativas alertan por la cercanía de sucursales a planteles. El secretario Emmanuel Garza, llamó a reforzar la prevención de adicciones en jóvenes

  • 15
  • Febrero
    2026

La instalación de tiendas dedicadas a la comercialización legal de productos de cannabis como Greens 4:20 preocupa a las autoridades educativas, que buscan apostarle a la educación y a las campañas para prevenir a los jóvenes sobre el uso de drogas como la mariguana.

Emmanuel Garza Fishburn, Secretario de Educación en el estado, dijo que es importante fortalecer la estrategia de “Vive Libre, Vive sin Drogas”, que implica acciones para vincular a los jóvenes a actividades como el deporte, el arte y la cultura.

“Tenemos todos una corresponsabilidad en torno al cuidado de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y eso incluye la prevención de adicciones”.

En las últimas semanas, autoridades del Estado han intervenido y clausurado varios establecimientos de la empresa Greens 4:20, debido a presuntos incumplimientos con la legislación vigente.

Algo que les preocupa a las autoridades, además de la proliferación de este tipo de establecimientos, es su presencia cerca de planteles educativos, como el que se ubica en una plaza comercial en la calle de Veracruz en la colonia República Poniente, apenas a un par de cuadras de instituciones como el Ateneo, el Tecnológico de Saltillo y las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Químicas, de la UA de C.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8052_5012e355a5
Madres cierran primaria en Saltillo por presuntas agresiones
publicidad

Últimas Noticias

ong_lista_expresos_venezuela_7217b757c4
ONG asegura que quedan más de 600 presos políticos en Venezuela
largas_filas_mirasierra_vacunacion_sarampion_3af907bb79
Largas filas en Mirasierra por vacunación contra sarampión
EH_COLLAGE_9002683acd
México cierra Milán-Cortina 2026 con actuaciones históricas
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×