Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
suspenden_servicio_cfe_0f9ce13d2e
Nuevo León

¡Prepárate! CFE suspenderá el servicio en Santa Catarina

La suspensión en el servicio de energía eléctrica ocurrirá este domingo 21 de diciembre desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana.

  • 19
  • Diciembre
    2025

¡Prepárate! La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias del municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la dependencia federal, la suspensión se dará con el objetivo de realizar trabajos de modernización en la subestación de Transmisión Villa de García, a fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en la región.

La suspensión en el servicio de energía eléctrica ocurrirá este domingo 21 de diciembre desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana.

subestacion-electrica.jpg

A continuación te presentamos una lista de las colonias que se verán afectadas:

- Hacienda Los Portales

- Mártires de Cananea I, II y III

- Prados del Rey

- Colinas de Santa Catarina, 

- Fracc. Industrial Unidad Nacional

- Fracc. Villas del Mirador

villas-del-mirador.jpg

- Privadas de Santa Catarina,

- Privadas Santa Catarina Sector Élite

- Bosques de Santa Catarina

- Terralta

- El Ranchero

- Rinconada de El Ranchero

- El Rincón del Cuervo

- Casa Blanca

- Las Palmas

- La Gloria

- La Candelaria

- San Isidro

- Rinconada

- Los Tanques

- Los Fierross

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
inter_trump_c22f732bca
Trump firma ley de defensa y quita sanciones a Siria
Hernan_Bermudez_09220d4574
Juez niega amparo a hijo de Hernán 'N' para descongelar cuentas
publicidad

Últimas Noticias

comercios_ilegales_direccion_comercio_d021927409
Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio
Neuro_Explorer_desarrollan_escaner_cerebral_para_detectar_enfermedades_60f4a98337
NeuroExplorer: escáner cerebral de Yale que detecta enfermedades
EH_CONTEXTO_2d07ad32d2
Caninos forman parte como seguridad en concierto de Bad Bunny
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×