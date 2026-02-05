Prepárate para las superapuestas del duelo Seattle-Patriotas

El Super Bowl del futbol americano de la National Football League (NFL) es un partido especial porque enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada… y porque tiene apuestas atractivas y diferentes para los aficionados, como por ejemplo:

En la última jugada del partido se arrodilla el quarterback.

¿Qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador?

Bad Bunny viste un vestido o falda.

¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?

¿Se irá la luz durante el Super Bowl?

¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?

Total de espectadores a nivel mundial en el show del medio tiempo.

Tipo de sombrero que usará Bad Bunny en la primera canción.

Bad Bunny interpretará una canción inédita.

¿Quién ganará el volado?

¿Habrá gol de campo de más de 60 yardas?

¿Habrá touchdown de recepción de más de 675 yardas?

Andrés Borregales, de Patriotas, falla un gol de campo

¿Habrá algún regreso de kickoff para touchdown?

¿Algún gol de campo o intento de punto extra golpeará los postes verticales o el travesaño?

¿Algún jugador que no sea mariscal de campo o quarterback lanzará un pase de touchdown?

¿Algún liniero ofensivo anotará un touchdown?

Cualquier jugador en registrar más de 100 yardas.

Cualquier patada de despeje termina en touchback.

Cualquier quarterback lanza 350 o más yardas totales.

Algún mariscal de campo tendrá una recepción.

Cualquier anotación en la última jugada del partido

Ambos equipos tienen la ventaja en la segunda mitad.

Ambos equipos tienen la ventaja en el cuarto cuarto.

Ambos equipos anotarán un gol de campo de más de 34 yardas.

Ambos equipos tendrán conversión exitosa en cuarta oportunidad.

Distancia del primer gol de campo, exitoso.

Distancia del gol de campo más corto, exitoso

Cualquiera de los dos equipos será blanqueado.

Intento de gol de campo bloqueado en el partido.

El marcador final es un scorigami (marcador final de un partido de la NFL que nunca ha ocurrido antes).

Primer gol de campo fallado (con opciones de: cargado a la derecha, cargado hacia la izquierda, no llega o es bloqueado, golpea el poste/travesaño)

- ¿De qué manera será el primer touchdown? (con opciones de: por pase, por corrida, otras, no touchdown)

- El juego se irá a doble tiempo extra.

- Jason Myers, de Seattle, falla un gol de campo

- Mayor ventaja del juego por cualquiera de los dos equipos.

Comentarios