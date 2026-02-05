Podcast
Deportes

Prepárate para las superapuestas del duelo Seattle-Patriotas

Los aficionados al futbol americano jugarán su Super Bowl con las apuestas especiales para el partido de este domingo en Levi’s Stadium de Santa Clara

  • 05
  • Febrero
    2026

El Super Bowl del futbol americano de la National Football League (NFL) es un partido especial porque enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada… y porque tiene apuestas atractivas y diferentes para los aficionados, como por ejemplo:

  • En la última jugada del partido se arrodilla el quarterback.
  • ¿Qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador?
  • Bad Bunny viste un vestido o falda.
  • ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?
  • ¿Se irá la luz durante el Super Bowl?
  • ¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?
  • Total de espectadores a nivel mundial en el show del medio tiempo.
  • Tipo de sombrero que usará Bad Bunny en la primera canción.
  • Bad Bunny interpretará una canción inédita.
  • ¿Quién ganará el volado?
  • ¿Habrá gol de campo de más de 60 yardas?
  • ¿Habrá touchdown de recepción de más de 675 yardas?
  • Andrés Borregales, de Patriotas, falla un gol de campo
  • ¿Habrá algún regreso de kickoff para touchdown?
  • ¿Algún gol de campo o intento de punto extra golpeará los postes verticales o el travesaño?
  • ¿Algún jugador que no sea mariscal de campo o quarterback lanzará un pase de touchdown?
  • ¿Algún liniero ofensivo anotará un touchdown?
  • Cualquier jugador en registrar más de 100 yardas.
  • Cualquier patada de despeje termina en touchback.
  • Cualquier quarterback lanza 350 o más yardas totales.
  • Algún mariscal de campo tendrá una recepción.
  • Cualquier anotación en la última jugada del partido
  • Ambos equipos tienen la ventaja en la segunda mitad.
  • Ambos equipos tienen la ventaja en el cuarto cuarto.
  • Ambos equipos anotarán un gol de campo de más de 34 yardas.
  • Ambos equipos tendrán conversión exitosa en cuarta oportunidad.
  • Distancia del primer gol de campo, exitoso.
  • Distancia del gol de campo más corto, exitoso
  • Cualquiera de los dos equipos será blanqueado.
  • Intento de gol de campo bloqueado en el partido.
  • El marcador final es un scorigami (marcador final de un partido de la NFL que nunca ha ocurrido antes).
  • Primer gol de campo fallado (con opciones de: cargado a la derecha, cargado hacia la izquierda, no llega o es bloqueado, golpea el poste/travesaño)
  • - ¿De qué manera será el primer touchdown? (con opciones de: por pase, por corrida, otras, no touchdown)
  • - El juego se irá a doble tiempo extra.
  • - Jason Myers, de Seattle, falla un gol de campo
  • - Mayor ventaja del juego por cualquiera de los dos equipos.

Comentarios

