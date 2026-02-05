Deportes
Prepárate para las superapuestas del duelo Seattle-Patriotas
Los aficionados al futbol americano jugarán su Super Bowl con las apuestas especiales para el partido de este domingo en Levi’s Stadium de Santa Clara
- 05
-
Febrero
2026
El Super Bowl del futbol americano de la National Football League (NFL) es un partido especial porque enfrenta a los dos mejores equipos de la temporada… y porque tiene apuestas atractivas y diferentes para los aficionados, como por ejemplo:
- En la última jugada del partido se arrodilla el quarterback.
- ¿Qué color de Gatorade será derramado sobre el entrenador ganador?
- Bad Bunny viste un vestido o falda.
- ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?
- ¿Se irá la luz durante el Super Bowl?
- ¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?
- Total de espectadores a nivel mundial en el show del medio tiempo.
- Tipo de sombrero que usará Bad Bunny en la primera canción.
- Bad Bunny interpretará una canción inédita.
- ¿Quién ganará el volado?
- ¿Habrá gol de campo de más de 60 yardas?
- ¿Habrá touchdown de recepción de más de 675 yardas?
- Andrés Borregales, de Patriotas, falla un gol de campo
- ¿Habrá algún regreso de kickoff para touchdown?
- ¿Algún gol de campo o intento de punto extra golpeará los postes verticales o el travesaño?
- ¿Algún jugador que no sea mariscal de campo o quarterback lanzará un pase de touchdown?
- ¿Algún liniero ofensivo anotará un touchdown?
- Cualquier jugador en registrar más de 100 yardas.
- Cualquier patada de despeje termina en touchback.
- Cualquier quarterback lanza 350 o más yardas totales.
- Algún mariscal de campo tendrá una recepción.
- Cualquier anotación en la última jugada del partido
- Ambos equipos tienen la ventaja en la segunda mitad.
- Ambos equipos tienen la ventaja en el cuarto cuarto.
- Ambos equipos anotarán un gol de campo de más de 34 yardas.
- Ambos equipos tendrán conversión exitosa en cuarta oportunidad.
- Distancia del primer gol de campo, exitoso.
- Distancia del gol de campo más corto, exitoso
- Cualquiera de los dos equipos será blanqueado.
- Intento de gol de campo bloqueado en el partido.
- El marcador final es un scorigami (marcador final de un partido de la NFL que nunca ha ocurrido antes).
- Primer gol de campo fallado (con opciones de: cargado a la derecha, cargado hacia la izquierda, no llega o es bloqueado, golpea el poste/travesaño)
- - ¿De qué manera será el primer touchdown? (con opciones de: por pase, por corrida, otras, no touchdown)
- - El juego se irá a doble tiempo extra.
- - Jason Myers, de Seattle, falla un gol de campo
- - Mayor ventaja del juego por cualquiera de los dos equipos.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas