Frente Frío 43 convertirá invierno la primavera en Nuevo León

El ingreso del Frente Frío 43 al norte y noreste de México provocará un cambio marcado en las condiciones del clima durante el fin de semana, con vientos fuertes, lluvias intensas y descenso de temperatura en Nuevo León y otras entidades. De acuerdo con el pronóstico, el sistema comenzará a afectar desde la noche del sábado y se extenderá hasta el lunes.

¿Cuándo llega el Frente Frío 43 y cómo afectará?

El nuevo sistema frontal ingresará al país la noche del sábado 4 de abril y avanzará sobre el norte del territorio nacional durante la madrugada del domingo, generando condiciones adversas en varias regiones, de acuerdo con datos de Protección Civil de Nuevo León.

Su interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical provocará rachas de viento de entre 50 y 60 km/h, además de lluvias que podrían ser fuertes a muy fuertes, principalmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

Los efectos también se extenderán a estados del noroeste como Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, donde se prevé un escenario similar de inestabilidad.

¿Dónde lloverá más en Nuevo León?

En Nuevo León, las precipitaciones serán significativas en distintas zonas del estado. Para el norte y la región citrícola se estiman acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros, mientras que en el oriente las lluvias podrían ser aún más intensas, con rangos cercanos a los 50 a 70 milímetros.

En el área metropolitana de Monterrey y la zona montañosa, los acumulados serían menores pero relevantes, con lluvias que oscilarían entre 25 y 50 milímetros. En tanto, hacia el sur del estado, las precipitaciones se mantendrían en niveles moderados, entre 20 y 35 milímetros.

Descenso de temperatura desde el domingo

Además de la lluvia, el sistema traerá un descenso térmico notable a partir del domingo y durante el lunes, con ambiente fresco en gran parte del estado.

Las temperaturas mínimas se ubicarían entre los 13 y 15 grados en regiones del norte y oriente, mientras que en la zona metropolitana y citrícola descenderían a un rango de 10 a 12 grados. En áreas montañosas y del sur, el termómetro podría bajar aún más, alcanzando valores de entre 6 y 8 grados.

Viento fuerte y cambios bruscos en el clima

El pronóstico también advierte sobre vientos intensos generalizados, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas, caída de objetos ligeros y condiciones adversas para actividades al aire libre.

Este evento marca un contraste con días previos de calor, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, así como mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.

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