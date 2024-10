Presenta Mauricio denuncia contra Miguel por 'borrón' de datos

El “deletegate” o el “borrón” que aplicó Miguel Treviño en San Pedro ya brincó a la cancha penal.

La administración encabezada por Mauricio Fernández presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado contra el gobierno que encabezó Miguel Treviño de Hoyos por haber eliminado información oficial de por lo menos 12 secretarías.

En otras palabras, se trata de la primera denuncia penal de Mauricio contra Miguel por las faltas y/u omisiones cometidas en la administración saliente, luego de una larga serie de polémicas y de “pleitos” que el exmunícipe tuvo con organizaciones vecinales, con sampetrinos en lo individual y también con el ahora alcalde de Garza García.

Ayer, el secretario de la Contraloría y Transparencia de San Pedro Garza García, Daniel Ruiz Chávez, y el integrante del equipo jurídico de esa dependencia, Jacobo Sánchez, acudieron a presentar la querella.

La denuncia es por el delito de eliminar información oficial y es contra quien resulte responsable.

El caso ahora está en la cancha del Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, quien está obligado a investigar los hechos y llevarlo ante un juez en caso de hallar elementos.

En entrevista con El Horizonte, Fernández afirmó que analistas y expertos ya verificaron las clases de los supuestos archivos en los que el gobierno de Treviño dejó la información, pero no funcionan.

Indicó que aunado a ello, los exsecretarios de la Contraloría, Mariana Téllez, y del Ayuntamiento, Carlos Domínguez Ahedo, declararon públicamente que “resetearon” las computadoras, lo cual significa en eliminar información que hasta el momento no hay evidencia de que existan.

“Son varias partes, para que no se hagan pelotas: una es, las computadoras del municipio que tenían asignadas a secretarios y directores, en su mayoría, borraron la información.

“Ellos nos dijeron un rollo de que estaba en la nube, y nos dieron las claves; esas claves no funcionan, entonces si eso es cierto de que no funciona, y ya fueron varias gentes como analistas a checar, y pues no funcionan, y si no funcionan, pues obviamente borraron la información.

“Es lo que estamos denunciando, porque lo que ellos dicen que está, no está, y si la quieres bajar no se puede y lo que borraron, sí lo borraron”, indicó.

Ayer, El Horizonte publicó que la administración de Miguel Treviño heredó varias polémicas a la nueva administración, siendo la más reciente el “borrón” de información oficial.

El pasado martes 8 de octubre, Mauricio Fernández “explotó” contra Miguel Treviño, a quien acusó en un video de haber eliminado la base de datos del municipio.

El alcalde afirmó que eso era una traición porque no existen datos para dar continuidad a los programas de gobierno en dependencias cruciales como Seguridad Pública, Servicios Públicas, Obras Públicas y la tesorería municipal.

Ayer, Fernández Garza dijo que esta denuncia es adicional a otras que se puedan presentar en caso de que se detecten otras anomalías que haya dejado el gobierno de Treviño de Hoyos.

La querella es contra quien resulte responsable, es decir, pueden ser los secretarios o el mismo alcalde, lo cual será determinado por el ministerio público.

“Es contra quien resulte responsable que aparentemente hicieron muchas secretarías y directores.

“Ahorita es un hecho el cual nos consta y tan nos consta que ellos mismo lo publicaron, ellos mismos lo dicen, lo dice la misma contralora que dice que se resetearon las computadoras, lo dice Carlos Domínguez Ahedo, el exsecretario del Ayuntamiento, que se recetea unas computadoras, eso es borrarlas y si no está respaldada en otros lados, pues borraron la información”, indicó Fernández Garza.

