Presentan servicio de turibus para Nuevo León

Con el objetivo de fortalecer la oferta turística y ampliar las opciones para los visitantes, se presentó oficialmente Nuevo León City Tour, el primer servicio de transporte turístico bajo la modalidad Hop On / Hop Off (ascenso y descenso libre) en la zona metropolitana.

Este nuevo circuito interconectará los puntos más emblemáticos de los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Pedro Garza García, permitiendo a los usuarios explorar sitios de interés cultural, histórico, recreativo y de entretenimiento en un solo recorrido.

Entre los atractivos principales que integran la ruta destacan el Parque Fundidora, la Macroplaza, el Barrio Antiguo, el Estadio Monterrey y diversas zonas de San Pedro Garza García.

Durante el evento de lanzamiento, la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, resaltó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo del sector.