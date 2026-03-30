Presentan la sexta alineación de 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, presentaron la sexta alineación de la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, integrada por 11 nuevos actores del sector empresarial y social que contribuirán a transformar el estado rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el evento realizado en el Walmart Park, en la plazoleta principal del estadio de los Sultanes de Monterrey, el mandatario estatal aseguró que la entidad está preparada para recibir la justa mundialista, destacando pruebas recientes como eventos masivos.

“Esta va a ser la mejor sede, va a ser la más norteña. Vamos a tener todo al 100. No hay ninguna sede en la que quepa tanta gente en un Fan Fest como la que vamos a tener aquí en Nuevo León. Vamos a tener la línea del Metro más larga del continente”, señaló.

El gobernador también adelantó acciones en infraestructura urbana y movilidad:

“Vamos a tener todo arbolado, más de un millón de árboles. Vamos a tener murales, empezamos con 80 pero queremos más de 200. Vamos a pintar cada columna, cada bajo puente, cada pedazo de infraestructura, lo vamos a dejar precioso, colorido. Va a haber 4 mil y pico camiones nuevos”, agregó.

Un legado más allá del torneo

Por su parte, Mariana Rodríguez subrayó que la estrategia no solo busca garantizar un evento de talla internacional, sino dejar beneficios duraderos para la población.

“Mucho tiempo después de que el mundial termine, las familias de Nuevo León seguirán disfrutando de un estado con mejor calidad de vida. Contar con su esfuerzo en la cancha es necesario para ir por la victoria, pero un gran equipo también requiere una gran infraestructura”, expresó.

Además, destacó los ejes estratégicos del gobierno estatal:

“Queremos que el mundo vea un Nuevo León moderno y potente y lo estamos logrando a través de proyectos clave que ya están en marcha en cada rincón de nuestro estado. El trabajo del gobierno del estado se ha focalizado en cuatro ejes estratégicos: uno, fortalecer la movilidad; dos, construir nuevos espacios públicos; tres, embellecer nuestra ciudad y cuatro, crear la mejor experiencia mundial”.

Crece la red de colaboración

Con esta nueva incorporación, el programa alcanza un total de 63 empresas participantes, consolidando una red de colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

Las 11 entidades que integran esta sexta alineación son OMA, Sultanes de Monterrey, HEB, Grupo Pol, Walmart, Fuerza Regia, Universidad Autónoma de Nuevo León, Danfoss, COMCE, Volvo y el Clúster de Salud y Turismo Médico.

Cada integrante desarrollará proyectos específicos en áreas como movilidad, medio ambiente, desarrollo social y proyección internacional:

OMA impulsará la conectividad, reforestación y mejoras en transporte suburbano.

Sultanes de Monterrey promoverá actividades deportivas, sociales y ambientales.

HEB participará en limpieza de espacios, apoyo comunitario y seguridad.

Grupo Pol difundirá la iniciativa y fomentará arte urbano.

Walmart implementará acciones ambientales y rehabilitación de espacios deportivos.

Fuerza Regia desarrollará programas sociales y de salud.

UANL creará un centro de traducción para atención a turistas.

Danfoss fortalecerá infraestructura con senderos mundialistas.

COMCE instalará un centro para inversionistas internacionales.

Volvo impulsará sostenibilidad y movilidad laboral flexible.

Clúster de Salud y Turismo Médico ofrecerá servicios médicos accesibles para población y visitantes.

“Ponte Nuevo, Ponte Mundial” es una iniciativa enfocada en tres ejes: mejora urbana, económica y social, con el objetivo de acelerar el desarrollo del estado y posicionarlo como referente global de cara al Mundial 2026.

Desde su arranque en febrero, el programa ha sumado diversas alineaciones empresariales que ejecutan proyectos de impacto directo en las comunidades, fortaleciendo la preparación de Nuevo León como una de las sedes clave del torneo internacional.

Al evento también asistieron representantes del sector privado y autoridades estatales, entre ellos Betsabé Rocha, secretaria de Economía, y Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, quienes respaldaron el esfuerzo conjunto para consolidar un legado duradero en la entidad.

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