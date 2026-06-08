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Coahuila

Presentan plataforma digital de turismo en Saltillo 

El alcalde resaltó que cuenta con una amplia oferta para quienes buscan disfrutar de la ciudad en un entorno de tranquilidad, seguridad y paz.

  • 08
  • Junio
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó la nueva página de internet de la Dirección de Turismo Municipal, una plataforma digital que concentra en un solo espacio la información sobre actividades, eventos y atractivos turísticos de la capital coahuilense.

Durante el anuncio, el edil destacó que esta herramienta busca fortalecer la promoción de la ciudad y facilitar el acceso a la oferta turística tanto para habitantes como para visitantes, a través del portal turismosaltillo.gob.mx.

Javier Díaz señaló que el sitio permitirá consultar de manera práctica la agenda de eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos que se desarrollan en la ciudad, así como información sobre museos, hoteles, restaurantes, templos históricos, opciones de ecoturismo y la Ruta Vinos y Dinos.

Además, incorpora mapas interactivos de los principales puntos de interés y enlaces a servicios de transporte y al portal turístico estatal. El alcalde resaltó que Saltillo cuenta con una amplia oferta para quienes buscan disfrutar de la ciudad en un entorno de tranquilidad, seguridad y paz.

Durante la presentación, se informó que tan solo en los meses de junio y julio se realizarán más de 400 actividades, entre ellas las correspondientes al Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 y el FUTFEST 2026.

Por su parte, la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, afirmó que la nueva plataforma representa una forma innovadora de promover los atractivos locales y acercar la oferta turística a nuevos públicos. Al evento asistieron integrantes del Cabildo, representantes del sector turístico y funcionarios municipales.


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