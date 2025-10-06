Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_94_8c6e1fec60
Nuevo León

Presentan unidades para Electro Ruta de Transporte de Carga

Dicho trayecto aprovechará el cruce fronterizo, utilizando la carretera La Gloria–Colombia. Será la primera en su tipo en América del Norte

  • 06
  • Octubre
    2025

Como parte de la estrategia del Gobierno de Nuevo León para impulsar la electromovilidad y fortalecer la infraestructura logística del estado, la empresa Green Space E-Mobility USA anunció el desarrollo de una Ruta Verde Transfronteriza de Transporte de Carga que conectará Monterrey, Nuevo León, con Laredo, Texas, y en una segunda etapa se extenderá hasta Dallas.

El anuncio fue respaldado por el Gobierno estatal, encabezado por el gobernador Samuel García, como parte de su visión de convertir a Nuevo León en un hub líder en movilidad sustentable e innovación logística.

La ruta aprovechará el cruce fronterizo por el Puente Colombia, utilizando la carretera La Gloria – Colombia, y será la primera en su tipo en América del Norte dedicada exclusivamente al transporte de carga 100 % eléctrico.

Horacio de la Torre, Gerente General de Green Space E-Mobility USA, explicó que el corazón del proyecto es el tractocamión eléctrico Windrose, una unidad de última generación con autonomía de larga distancia, sistema de carga ultrarrápida, alto rendimiento y potencia, así como costos operativos significativamente reducidos y cero emisiones contaminantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
46_468f9ddcdb
Nuevo León, líder nacional en salud y transparencia digital
c8f30b64_2db4_48b7_b87a_9af7d6851c5f_04aece03ca
Entregan medalla ‘Mauricio Fernández’ en Congreso a familiares
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×