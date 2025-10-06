Presentan unidades para Electro Ruta de Transporte de Carga

Como parte de la estrategia del Gobierno de Nuevo León para impulsar la electromovilidad y fortalecer la infraestructura logística del estado, la empresa Green Space E-Mobility USA anunció el desarrollo de una Ruta Verde Transfronteriza de Transporte de Carga que conectará Monterrey, Nuevo León, con Laredo, Texas, y en una segunda etapa se extenderá hasta Dallas.

El anuncio fue respaldado por el Gobierno estatal, encabezado por el gobernador Samuel García, como parte de su visión de convertir a Nuevo León en un hub líder en movilidad sustentable e innovación logística.

La ruta aprovechará el cruce fronterizo por el Puente Colombia, utilizando la carretera La Gloria – Colombia, y será la primera en su tipo en América del Norte dedicada exclusivamente al transporte de carga 100 % eléctrico.

Horacio de la Torre, Gerente General de Green Space E-Mobility USA, explicó que el corazón del proyecto es el tractocamión eléctrico Windrose, una unidad de última generación con autonomía de larga distancia, sistema de carga ultrarrápida, alto rendimiento y potencia, así como costos operativos significativamente reducidos y cero emisiones contaminantes.

