Nuevo León

Gobernador presume a Nuevo León como motor industrial de México

El mandatario estatal exhortó a las autoridades presentes a trabajar de manera colaborativa para reforzar el desarrollo de Nuevo León

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que Nuevo León se consolidó como el motor industrial de México al sumar cuatro años de fama internacional.

Durante la 105 Asamblea General Ordinaria de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, el mandatario estatal manifestó que la promoción realizada por su administración convierten al Estado en el mejor para la inversión nacional y extranjera.

“No hay duda, ninguna duda que Nuevo León en México tiene una muy buena fama de que somos gente trabajadora, gente de mucho esfuerzo y que somos el motor y la industria del país, eso nadie nos lo puede rebatir, nos lo hemos ganado a pulso”, expresó.

“Lo hemos hecho durante 4 años y la verdad es que hoy sí pinta Nuevo León en el mundo. Hoy sí somos tema cuando se habla de Nearshoring. Hoy sí somos tema cuando se habla de cadena de suministro. Y hoy sí somos tema que a pesar de tanto ruido y en algunas regiones inseguridad, aquí estamos blindados”, agregó.

Exhorta a miembros a trabajar de forma conjunta para desarrollo de Nuevo León

A los integrantes de la CAPROBI y a los demás actores políticos presentes, el gobernador los exhortó a trabajar de la mano con la autoridad del desarrollo en Nuevo León.

"Cuenten con nosotros, nos queda un año y medio, queremos cerrar muy fuertes, queremos resolver los pendientes que quedan y va a ser juntos, va a ser de la mano y no solo me refiero a Cámaras, me refiero a alcaldes, me refiero a industrias, me refiero a diputados que también están hoy aquí.

“Hoy tenemos dos alicientes o dos beneficios que antes no se había para resolver los problemas. La tecnología, por un lado, que hay que explotar y el Mundial por otro. Que tenemos el privilegio que ahora sí las tenemos. Entonces, yo hoy les propongo que desde el gobierno vamos a hacer una inversión muy importante, muy fuerte en simplificación, digitalización y el uso de la inteligencia artificial. Porque ya otras latitudes demostraron cómo esta nueva ciencia simplifica lo que duraba meses en segundos”, señaló.

Este organismo tiene como propósito representar los intereses de los propietarios de bienes raíces. Su aparición en la escena pública significó un primer paso para participar en las decisiones que la crean.

 

 

 


