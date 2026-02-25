Podcast
infantino_fmf_mundial_0ff10a4bce
Deportes

FMF presume respaldo de FIFA rumbo al Mundial 2026

La Federación Mexicana de Fútbol afirmó que existe comunicación constante con FIFA y el Gobierno federal tras cuestionamientos por seguridad

  • 25
  • Febrero
    2026

La Federación Mexicana de Futbol aseguró que mantiene diálogo permanente con la FIFA y el gobierno federal frente a inquietudes internacionales por la situación de seguridad en el país a meses del Mundial 2026.

Durante el Segundo Congreso de Futbol Formativo, el comisionado Mikel Arriola subrayó que la coordinación no se ha interrumpido y forma parte de la planeación del torneo.

Respaldo internacional

El directivo explicó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantiene contacto directo con autoridades mexicanas y con la administración encabezada por Claudia Sheinbaum.

Arriola señaló que este intercambio ha sido clave para disipar dudas generadas tras versiones sobre la seguridad en el país, particularmente después del operativo contra el crimen organizado que generó reacciones en el exterior.

Según el dirigente, tanto el gobierno como la FIFA han reiterado que existen condiciones para cumplir con los compromisos mundialistas.

Cabe señalar que el tema llevó a algunas asociaciones a solicitar información adicional. Entre ellas, la Federación Portuguesa de Futbol, que inicialmente dijo que seguiría de cerca la situación antes del amistoso programado en México.

Posteriormente, ambas federaciones emitieron un posicionamiento conjunto confirmando que el partido se mantiene sin cambios.

Partido y Mundial siguen firmes

El encuentro de preparación se disputará en el renovado Estadio Azteca, ahora bajo nueva denominación comercial, como parte del calendario previo a la Copa del Mundo.

Arriola afirmó que, tras el intercambio de información, la postura internacional cambió y se consolidó la confianza en México como sede.

"La organización del Mundial sigue su curso y la comunicación con los organismos internacionales continúa como uno de los ejes centrales del proceso", concluyó Arriola.


