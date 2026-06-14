Prevén chubascos con tormentas aisladas para este domingo

Este domingo se esperan condiciones meteorológicas variables, las cuales abarcarán desde un cielo nublado acompañado de temperaturas superiores a los 30°C hasta chubascos aislados, que se encontrarán presentes durante gran parte del día.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, durante la mañana se amanece con un cielo nublado y 23°C.

Mientras que por la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 32°C, acompañado de un cielo parcialmente soleado, chubasco y tormenta aislada.

Por la noche, estas condiciones prevalecerán y la temperatura descenderá hasta los 25°C.

Aunque la jornada comienza con un sistema parcialmente soleado, se prevé que durante el trascurso de la tarde-noche se presenten chubascos y tormenta aislada.

La calidad del aire en Nuevo León se considera "buena"

De acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de Nuevo León, la calidad del aire se encuentra "buena".

Con el corte de las 7:00 horas, se estableció que siete de las 15 estaciones de monitoreo se encontraban en color verde, lo que representa una buena calidad del aire.

Dichas estaciones se encuentran en los siguientes puntos:

Santa Catarina

Guadalupe

Juárez

Escobedo

Apodaca

Pesquería

García Noroeste 3

Monterrey Noroeste

Monterrey Centro

Monterrey Sur

San Nicolás Noreste

San Nicolás Norte 2

García

San Pedro

Guadalupe

Lluvias prevalecerán durante toda esta semana

De acuerdo con el pronóstico compartido por Protección Civil Nuevo León, las lluvias prevalecerán durante toda la semana hasta el próximo miércoles, con una humedad máxima de hasta el 70%.

Será hasta el día jueves cuando las condiciones se mantengan estables con baja probabilidad de precipitaciones en la zona metropolitana de Monterrey.

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