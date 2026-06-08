Prevén lluvias durante toda la semana en la Región Sureste

La Región Sureste de Coahuila concentrará el mayor potencial de lluvias durante la semana del 8 al 12 de junio, con acumulados que podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en zonas serranas de Arteaga y sectores de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras, de acuerdo con un reporte técnico de Protección Civil estatal basado en pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

El análisis meteorológico señala que Coahuila mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y chubascos durante gran parte de la semana, principalmente por el ingreso de humedad, canales de baja presión y la influencia de sistemas tropicales en el Pacífico mexicano.

La dependencia advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo de manera aislada, especialmente en las regiones donde se desarrollen tormentas de mayor intensidad.

El pronóstico ubica a la Región Sureste como la zona con mayor vigilancia hidrometeorológica del estado. En municipios como Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras se esperan acumulados generales de entre 10 y 25 milímetros, aunque en áreas serranas podrían registrarse cantidades superiores.

Además de las lluvias, las autoridades prevén riesgos asociados como encharcamientos urbanos, reducción de visibilidad en carreteras, incremento temporal en arroyos de rápida respuesta y fuertes rachas de viento.

Para las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto también se pronostican chubascos aislados y dispersos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que la Región Laguna presenta la menor probabilidad de precipitaciones, con acumulados estimados de entre 0.1 y 10 milímetros.

En la Región Norte, los municipios de Piedras Negras, Nava, Morelos, Zaragoza, Allende, Villa Unión, Guerrero, Jiménez y Acuña figuran entre las zonas bajo observación por lluvias dispersas y posibles tolvaneras.

Protección Civil recomendó mantener vigilancia especial en cruces de arroyos, vialidades con antecedentes de inundación, caminos rurales y tramos carreteros donde las lluvias o el viento puedan afectar la circulación.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad atmosférica permanecerán durante toda la semana, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución de los sistemas meteorológicos y atender las recomendaciones preventivas.

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