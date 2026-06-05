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Nuevo León

Prevén lluvias y tormentas eléctricas para este viernes en NL

Protección Civil de Nuevo León advirtió que para este viernes durante la tarde y noche, se esperan chubascos con actividad eléctrica

  • 05
  • Junio
    2026

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que durante la tarde y noche de este viernes 5 de junio se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica en distintas regiones del estado, derivado de la influencia de un canal de baja presión que se mantiene sobre el interior del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico emitido por la dependencia estatal, las mayores probabilidades de precipitación se concentran en la región Citrícola, así como en la zona sur y montañosa, donde se estima una posibilidad de lluvia del 70 por ciento.

En tanto, para Monterrey y su área metropolitana, así como la región norte, la probabilidad es del 60 por ciento, mientras que en la región oriente se prevé un 40 por ciento.

Entre los municipios donde podrían registrarse lluvias se encuentran Monterrey, Santiago, Cadereyta, Linares, Montemorelos, Cerralvo, China, Aramberri y Galeana.

Asimismo, se pronostican vientos de componente este-sureste con ráfagas de moderadas a fuertes, condiciones que podrían generar riesgos en algunas zonas del estado.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.

La dependencia señaló que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene vigilancia permanente sobre el desarrollo de los fenómenos atmosféricos y emitirá actualizaciones en caso de presentarse cambios relevantes.

El reporte tiene vigencia de las 14:00 a las 19:00 horas de este viernes y está basado en información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Nuevo León.


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