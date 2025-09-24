Cerrar X
Nuevo León

Promueve Miguel Flores herencias seguras en NL

Este jueves en el Gimnasio Nuevo León Unido se realizará la brigada de testamentos gratuitos 2025 en horario de 8:00 a 16:00 horas

  • 24
  • Septiembre
    2025

La brigada de testamentos gratuitos 2025 en el Gimnasio Nuevo León Unido se realizará este jueves con un horario de 8:00 a 16:00 horas, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Con esta iniciativa busca dar tranquilidad a las familias y asegurar el patrimonio de los ciudadanos.

“Desde la Secretaría General de Gobierno estamos convencidos de que con hogares tranquilos y herencias seguras Nuevo León seguirá ascendiendo", señaló el funcionario.

Flores Serna destacó que, para esta edición, se busca superar la cifra de personas atendidas del año pasado. 

Para ello, se incrementó el valor catastral máximo de los inmuebles que entran en el programa, pasando de $1,150,000 a $1,850,000 pesos. 

Además, por primera vez, la brigada contará con la participación de todo el notariado del estado.

El funcionario estatal aseguró que, en caso de que los ciudadanos no cuenten con alguno de los documentos, habrá módulos de atención para tramitarlos en el momento.

"Un patrimonio es para dar tranquilidad a las familias, no problemas", puntualizó Flores Serna. 

"Por eso, además de los testamentos, durante la Brigada ofreceremos totalmente gratis actas de nacimiento, matrimonio o defunción, así como asesoría jurídica. Los trámites podrán realizarse de manera rápida, sin costo y sin vueltas innecesarias", señaló Flores.

En la brigada de testamentos gratuitos 2025, organizada por la Secretaría General de Gobierno, también participarán el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM), la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y el Instituto Registral y Catastral.

El Gimnasio Nuevo León Unido se encuentra ubicado en avenida Manuel L. Barragán s/n, colonia Regina, en el municipio de Monterrey.

Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento.
  • Acta de matrimonio (en caso de que la propiedad esté a nombre de ambos cónyuges).
  • Recibo del predial (no es necesario que esté pagado).
  • Copia de la CURP.
  • Identificación oficial vigente.

Comentarios

