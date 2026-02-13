Promueve San Pedro respeto vial durante festejos de San Valentín

En el marco del Día de San Valentín, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García realizó una campaña especial de concientización para fomentar conductas responsables al volante entre automovilistas y peatones.

La jornada fue encabezada por la Dirección de Policía Vial y se desarrolló en el cruce de Diego Rivera y Batallón de San Patricio, en la zona de San Agustín, donde los oficiales entregaron galletas con imágenes de policías viales, acompañadas de trípticos informativos con recomendaciones básicas de seguridad.

Entre los principales llamados a la ciudadanía destacan evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce, portar el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad, con el objetivo de disminuir riesgos y prevenir accidentes.

El director de Policía Vial, José Ángel Vega Tovar, señaló que el material repartido busca difundir el Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial del municipio, al tiempo que impulsa una mayor responsabilidad por parte de quienes transitan por las calles.

Durante la actividad, los elementos dialogaron directamente con conductores y peatones, reforzando el mensaje de que la seguridad vial es una tarea compartida entre autoridad y ciudadanía.

Con este tipo de acciones, la corporación refrenda su compromiso con la prevención y la cercanía, para mantener un municipio unido, seguro y en paz.

